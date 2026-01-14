ヒーターも扇風機も卒業？ ダイソンの通年機「Hot＋Cool Gen1」20％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】Dyson Purifier Hot＋Cool Gen1（HP10 WW AM）登場！

冬は暖房、夏は扇風機、そして一年中空気清浄機として使える。そんな“置きっぱなし前提”の空調家電「Dyson Purifier Hot＋Cool Gen1」がAmazonタイムセールに登場しています。

参考価格59,950円から20％オフの47,900円。ダイソンらしいミニマルなデザインと、空気を循環させる設計を備えた1台3役モデルです。空調家電を「季節モノ」で考えてきた人ほど、発想が切り替わる1台と言えそうです。

Dyson Purifier Hot＋Cool Gen1（HP10 WW AM）の魅力

① 空気を循環させて使う、1台3役の空調設計

ヒーター・扇風機・空気清浄機を1台に集約。暖房時も送風時も、浄化された空気を部屋全体に循環させる設計で、季節ごとの家電入れ替えを不要にします。自動温度制御機能により、暖めすぎを防ぎながら快適な室温を保ちます。

② HEPAフィルター＋高い密閉性による空気清浄

高性能HEPAフィルターを搭載し、ウイルス・花粉・ハウスダスト・ニオイを除去。製品全体の密閉性を高めることで、吸い込んだ有害物質を漏らさず99.95％除去するとされています（※試験環境下）。

③ 羽根なし構造と手間のかからないメンテナンス

羽根のない構造で、誤って触れても火傷しにくい安心設計。日常的な掃除は不要で、メンテナンスはフィルター交換のみ。交換目安は約5年に1回とされ、長期使用を前提にした仕様です。

お買い得価格で手に入る！

Dyson Purifier Hot＋Cool Gen1は、「暖める・涼ませる・空気をきれいにする」を1台で完結させたい人に向いた空調家電です。空調家電を“季節モノ”ではなく“通年設置”で考えたい人は、この機会にチェックしてみてはいかが？