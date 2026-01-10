寒い日は部屋から出たくない。そんな気持ちに寄り添う自室にピッタリなCOMFEE'の冷蔵庫がAmazonタイムセールで13%オフ！

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

超コンパクトで45L冷蔵庫。寝室・書斎・オフィスなどにピッタリなCOMFEE' 45Lミニ冷蔵庫がAmazonタイムセールで13％オフ！

幅47.2cm×奥行45.5cm×高さ49.2cmと非常にコンパクト。重量約13.5kgで移動もラクラクな「COMFEE' 45Lミニ冷蔵庫」が、Amazonタイムセールに登場。

「COMFEE' 45Lミニ冷蔵庫」の参考価格は12,280円ですが、セールでは13％オフの10,680円という割引価格で手に入ります。

省エネ&電気代削減

先進のインバーター技術により、従来モデルと比べて年間消費電力を約28%削減。これは1年で約4ヶ月分の電気代がお得になる計算です。2021年省エネ基準達成率180% を実現し、家計と環境にやさしい設計になっています。

25dBの低静音で寝室でも気にならない

運転音は25dBという静かさ。就寝時や勉強中、集中して作業している時でも、その存在をほとんど意識しません。静かな環境を求められる寝室や書斎に最適。

「COMFEE' 45Lミニ冷蔵庫」が、タイムセールで13％オフの10,680円で販売中。ぜひ確認ください！