寒い日は部屋から出たくない。そんな気持ちに寄り添う自室にピッタリなCOMFEE'の冷蔵庫がAmazonタイムセールで13%オフ！

超コンパクトで45L冷蔵庫。寝室・書斎・オフィスなどにピッタリなCOMFEE' 45Lミニ冷蔵庫がAmazonタイムセールで13％オフ！
幅47.2cm×奥行45.5cm×高さ49.2cmと非常にコンパクト。重量約13.5kgで移動もラクラクな「COMFEE' 45Lミニ冷蔵庫」が、Amazonタイムセールに登場。
「COMFEE' 45Lミニ冷蔵庫」の参考価格は12,280円ですが、セールでは13％オフの10,680円という割引価格で手に入ります。
省エネ&電気代削減
先進のインバーター技術により、従来モデルと比べて年間消費電力を約28%削減。これは1年で約4ヶ月分の電気代がお得になる計算です。2021年省エネ基準達成率180% を実現し、家計と環境にやさしい設計になっています。
25dBの低静音で寝室でも気にならない
運転音は25dBという静かさ。就寝時や勉強中、集中して作業している時でも、その存在をほとんど意識しません。静かな環境を求められる寝室や書斎に最適。
「COMFEE' 45Lミニ冷蔵庫」が、タイムセールで13％オフの10,680円で販売中。ぜひ確認ください！
