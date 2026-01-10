3Kタッチ×Core i5のSurface Pro 7が6万円台！Amazonプライム会員限定・整備済み品

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonプライム会員限定】【整備済み品】Surface Pro 7登場！

高精細なタッチディスプレイと、ノートPC／タブレットの柔軟な使い分けで支持を集めてきた「Surface Pro 7」。Amazonでは現在、整備済み品として、プライム会員限定価格63,900円で販売されています（参考価格85,800円、26％オフ）。

12.3インチ3Kタッチディスプレイに、第10世代Core i5-1035G4／メモリ8GB／SSD 256GBという構成。OSはWindows 11です。Office 2019も入っていますが、2025年10月にマイクロソフトのサポート終了していますので、必要であれば別途用意が安全です。

【整備済み品】Surface Pro 7の魅力

① 3K（2736×1824）タッチディスプレイで、作業効率を底上げ

12.3インチながら3K解像度を備え、文字やUIがくっきり表示されるのがSurface Pro 7の特長です。タッチ操作にも対応しており、スクロールや拡大縮小もスムーズ。

② 第10世代Core i5＋SSDで、日常用途を安定してカバー

Core i5-1035G4（第10世代）にメモリ8GB、SSD 256GBを組み合わせた構成。起動やアプリ操作が軽快で、ブラウザ作業や資料作成、オンライン会議といった日常的な用途を無理なくこなせます。

③ 約770gの軽量設計とキーボード付属で、導入しやすい

本体重量は約770gと軽量。持ち運びやすさは大きな魅力です。

キーボードを取り外せばタブレットとしても使える2in1構造で、場所を選ばず柔軟に活躍します。

製品スペック

【OS】‎Windows 11

【ディスプレイ】12.3インチ 3Kタッチディスプレイ（2736×1824）

【バッテリー駆動】最大約10.5時間

【CPU】Intel Core i5-1035G4（第10世代）

【メモリ】8GB

【ストレージ】256GB

お買い得価格で手に入る！

整備済み「Surface Pro 7」は、Amazonプライム会員限定価格で26％オフの63,900円と価格面の魅力も大きく、Surfaceの使い勝手を現実的な予算で取り入れたい人に向いた一台です。気になる方はぜひチェックしてみてください。