Amazonセール情報大紹介！ 第950回
UGREENから、こころばかり。新春福袋・3点特別セットがAmazonタイムセールに登場！
2026年01月10日 12時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
UGREENの人気商品をお得にゲットできる新春福袋がAmazonタイムセールで36％オフ！
UGREENの人気商品が3点セットになった「UGREEN 新春福袋・3点特別セット」が、Amazonタイムセールに登場。
「UGREEN 新春福袋・3点特別セット」の参考価格は10,959円ですが、セールでは36％オフの6,998円という割引価格で手に入ります。
新春福袋の中身
①【UGREEN Uno充電器】独自のスタイルを突き進むユニークなロボットデザイン、他にはないインパクトの在るアイテムです。置物かと思いきや、実は有能な充電器。ぜひテックファン・ハイテクファンにお勧めしたいアイテムです！
②【100W/5A 超急速充電可能タイプCケーブル】頑丈＆柔らかい！アルミ製＆ナイロン。10000回以上の折り曲げに耐えうるまでに強化され、圧倒的な耐久力！二重に編み込まれた高耐久ナイロンにより、絡みにくい、取り回しやすい、機能性とデザイン性を両立しました！可愛い見た目からの予想をいい意味で裏切る実力派のケーブルです。
③【イヤーカフ型ワイヤレスイヤホン】耳をふさがない開放型デザインで、外音を自然に取り込みながらも、高音質なサウンドを実現。装着感は軽やかで、耳飾りのようなおしゃれなスタイルも人気の理由です。
「UGREEN 新春福袋・3点特別セット」が、タイムセールで36％オフの6,998円で販売中。ぜひ確認ください！
