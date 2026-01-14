このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1020回

天然木×20Wステレオ。Victorの小型Bluetoothスピーカーが23％オフ

2026年01月14日 19時10分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

【Amazonセール】JVCケンウッド Victor Bluetoothスピーカー「SP-WS02BT」登場！

　JVCケンウッド VictorブランドのBluetoothスピーカー「SP-WS02BT」が、Amazonセールに登場しました。参考価格19,800円のところ、23%オフの15,273円で販売中です。

　天然木を採用したウッドデザインと、ウーファー・ツィーター・パッシブラジエーターを備えたステレオ再生が特徴の小型モデルです。

JVCケンウッド Victor Bluetoothスピーカー「SP-WS02BT」の魅力

① 天然木を使ったウッドデザイン

　外枠に天然木を採用したウッドデザインは、ガジェット感が強く出にくく、机や棚に自然に馴染みます。木目は1台ごとに異なり、天面にはVictorの象徴である犬のマークを配置。インテリアに自然に馴染みやすいスピーカーです。

② 小型でもステレオ再生にこだわった音作り

　ウーファー、ツィーター、大型パッシブラジエーターを搭載し、最大20W出力のステレオ再生に対応。ユニット配置や内部構造にも配慮され、コンパクトながら中高域の明瞭さと低域の厚みを両立しています。

③ 日常使いしやすい再生時間と拡張性

　最大12時間の連続再生に対応し、USB Type-C充電を採用。Bluetoothに加えてAUX入力も備え、テレビやPCとの接続も可能です。同モデルを1台増設することにより、セパレートスピーカーのような広がりのあるステレオ再生が可能です。

お買い得価格で手に入る！

　Victor「SP-WS02BT」は、音質・デザイン・扱いやすさをバランス良くまとめた小型Bluetoothスピーカーです。現在は23％オフの15,273円で購入でき、机上やリビングの音環境を無理なく底上げしたい人に向いた一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

