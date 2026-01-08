このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第820回

インテリアとしても映える！ 山善の電気ケトルがAmazonタイムセールで22%OFF

2026年01月08日 19時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

Amazonで山善 電気ケトルEKG-C801(CP)を入手

使っていない時はインテリアとして映える オシャレな山善 電気ケトルがAmazonタイムセールで22％OFF！

　安定したグリップで持ちやすく、 さっと使える軽さ。見た目もオシャレな「山善 電気ケトルEKG-C801(CP)」が、Amazonタイムセールに登場。

　「山善 電気ケトルEKG-C801(CP)」の参考価格は8,980円ですが、セールでは22％オフの6,990円という割引価格で手に入ります。

オシャレで注ぎやすい細口ケトル

　狙ったところに正確に注げる細口タイプ。ドリップコーヒーはゆっくりと、カップ麺はすばやくなど、注ぐお湯の量や速度を自由にコントロールできます。

　50〜100度の間で1度単位で温度設定ができるので、飲み物に合わせた最適温度でお湯を沸かせ、より美味しい飲み物が楽しめます。また、温度設定後、または加熱中や加熱後に保温スイッチをタッチすると、設定した温度に合わせて約1時間の保温ができ、沸かしたお湯を何度でも使用できます。

軽量設計＆安心保証

サイズ：幅28.5×奥行19×高さ24cm

重量：約980gと軽量

電源コード長さ：0.9m

購入日から1年間の保証付き（家庭用に限る）

　「山善 電気ケトルEKG-C801(CP)」が、タイムセールで22％オフの6,990円で販売中。ぜひ確認ください！

Amazonで山善 電気ケトルEKG-C801(CP)を入手

