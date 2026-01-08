Amazonセール情報大紹介！ 第820回
インテリアとしても映える！ 山善の電気ケトルがAmazonタイムセールで22%OFF
2026年01月08日 19時00分更新
使っていない時はインテリアとして映える オシャレな山善 電気ケトルがAmazonタイムセールで22％OFF！
安定したグリップで持ちやすく、 さっと使える軽さ。見た目もオシャレな「山善 電気ケトルEKG-C801(CP)」が、Amazonタイムセールに登場。
「山善 電気ケトルEKG-C801(CP)」の参考価格は8,980円ですが、セールでは22％オフの6,990円という割引価格で手に入ります。
オシャレで注ぎやすい細口ケトル
狙ったところに正確に注げる細口タイプ。ドリップコーヒーはゆっくりと、カップ麺はすばやくなど、注ぐお湯の量や速度を自由にコントロールできます。
50〜100度の間で1度単位で温度設定ができるので、飲み物に合わせた最適温度でお湯を沸かせ、より美味しい飲み物が楽しめます。また、温度設定後、または加熱中や加熱後に保温スイッチをタッチすると、設定した温度に合わせて約1時間の保温ができ、沸かしたお湯を何度でも使用できます。
軽量設計＆安心保証
サイズ：幅28.5×奥行19×高さ24cm
重量：約980gと軽量
電源コード長さ：0.9m
購入日から1年間の保証付き（家庭用に限る）
「山善 電気ケトルEKG-C801(CP)」が、タイムセールで22％オフの6,990円で販売中。ぜひ確認ください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
