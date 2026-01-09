このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第1009回

motorola razr 50が33％オフ、12GB／512GBの折りたたみスマホがこの価格

2026年01月09日 12時15分更新

文● コガリ　編集⚫︎ASCII

  • この記事をはてなブックマークに追加
  • シェア
  • 一覧
  • 本文印刷

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】Motorola（モトローラ）折りたたみスマートフォン「motorola razr 50」登場！

　Motorola（モトローラ）の折りたたみスマートフォン「motorola razr 50」が、Amazonでセール対象となっています。参考価格123,455円のところ、33％オフの82,500円で販売されています。

　約6.9インチの有機ELメインディスプレイと、約3.6インチのアウトディスプレイを搭載したSIMフリー端末です。12GBメモリ／512GBストレージに加え、FeliCa対応やIPX8等級対応など、日本の利用環境を意識した仕様が特徴となっています。

アマゾンでMotorola（モトローラ）折りたたみスマートフォン「motorola razr 50」を入手

Motorola（モトローラ）折りたたみスマートフォン「motorola razr 50」の魅力

① 約3.6インチのアウトディスプレイを搭載

　折りたたんだ状態でも表示できるアウトディスプレイを備えているのが特徴です。開閉せずに情報を確認できる場面が増え、折りたたみスマートフォンならではの使い分けがしやすくなっています。

② 6.9インチ有機EL×120Hz対応ディスプレイ

　本体を開くと、約6.9インチのpOLED（有機EL）ディスプレイを搭載。最大120Hzのリフレッシュレートに対応し、縦長比率の画面構成を採用しています。

③ FeliCa・IPX8等級対応で実用性も重視

　おサイフケータイ（FeliCa）に対応し、IPX8等級の防水性能を備えている点もポイントです。12GBメモリ／512GBストレージ構成により、折りたたみスマートフォンでありながら、メイン機として使いやすい仕様となっています。

お買い得価格で手に入る！

　motorola razr 50は、アウトディスプレイによる手軽さと、大画面有機ELの快適さを両立した折りたたみスマホです。日本向け機能も揃い、33％オフ・82,500円という価格なら、日常使いの選択肢として現実的な一台と言えるのではないでしょうか。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

アマゾンでMotorola（モトローラ）折りたたみスマートフォン「motorola razr 50」を入手

■関連サイト

カテゴリートップへ

本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

この連載の記事
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（PCゲーミングアクセサリ）

ASCII倶楽部

ASCII倶楽部とは

注目ニュース

  • 角川アスキー総合研究所

プレミアム実機レビュー

ピックアップ
Amazon.co.jp売れ筋ランキング（パソコン・周辺機器）

デジタル用語辞典

ASCII.jpメール デジタルMac/iPodマガジン