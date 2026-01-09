Xperia 1 VII用“超薄型”ケースの本命。Deffのケブラーケースが7％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】Ultra Slim & Light Case DURO for Xperia 1 VII登場！

Deff（ディーフ）のXperia 1 VII対応アラミド繊維（米国デュポン社製ケブラー）ケース「Ultra Slim & Light Case DURO for Xperia 1 VII」がAmazonでセール対象です。過去価格6,980円のところ、7％オフの6,480円で販売中です。

スマホケースって、守るほど厚くなる、その“あるある”に真っ向から逆らうのがDeffの「DURO」系アラミド繊維ケース。厚さ約0.65〜0.7mm／重量約13gの超薄型・超軽量設計で、Xperia 1 VIIのサイズ感を崩しにくいのが持ち味です。

Ultra Slim & Light Case DURO for Xperia 1 VIIの魅力

① 約13g・厚さ約0.65mm。Xperiaのサイズ感をほぼ変えない

重量は約13g、厚さは約0.65〜0.7mm。ケースを装着してもXperia 1 VII本来のスリムさと持ち心地を大きく損なわない設計です。電源ボタンやUSBポート、イヤホンジャック周辺も使いやすく開口されており、日常操作のストレスを抑えています。

② 米国デュポン社製ケブラー100％使用。薄くても強度を確保

素材にはアラミド繊維（ケブラー）を100％使用。同質量の鋼鉄の5倍の強度を持つとされ、薄型ながら耐衝撃性を意識した構造です。背面カメラ部はレンズ面が直接接地しにくい設計で、細部まで配慮されています。

③ マット仕上げの質感と、機能に干渉しない実用性

特殊マット仕上げによる落ち着いた質感と、カーボン風（調）の織り目が特徴。非金属素材のため、5G通信やワイヤレス充電、NFC、モバイルSuicaなどの機能に干渉せず、Xperiaの機能性をそのまま活かせます。

お買い得価格で手に入る！

Xperiaのデザインや操作性をできるだけそのまま使いたい人に、選びやすいケースです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。