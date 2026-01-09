「ドラム式は置けない」派に刺さる。シャープ「ES-S7J-WL」が15％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】シャープ ドラム式洗濯乾燥機「ES-S7J-WL（左開き／クリスタルホワイト）」登場！

シャープのドラム式洗濯乾燥機「ES-S7J-WL（左開き／クリスタルホワイト）」がAmazonでセール対象。参考価格162,800円のところ、15%オフの138,800円で販売中です。

洗濯7kg／乾燥3.5kgの使いやすい容量に、プラズマクラスターや洗濯槽自動お掃除、乾燥ダクト自動お掃除など、日々の手間を減らす機能をまとめたコンパクトドラムです。

シャープ ドラム式洗濯乾燥機「ES-S7J-WL（左開き／クリスタルホワイト）」の魅力

① マンション設置を前提にしたコンパクトドラム

一般的な防水パン（内寸奥行540mm以上）に設置できるコンパクト設計で、真下排水にも対応。本体寸法は幅640mm（排水ホース含む）×奥行600mmとなっており、ドラム式でネックになりがちな設置スペースを具体的な数値で検討しやすいのが特長です。

② 洗濯のたびに清潔を保つ自動お掃除とプラズマクラスター

洗濯槽の裏側を自動で洗い流す「洗濯槽自動お掃除」を搭載。加えて、プラズマクラスター槽クリーンや除菌・消臭コースにより、衣類だけでなく洗濯機内部も清潔に保てます。日常使いで手入れの負担を感じにくい設計です。

③ 乾燥まで任せやすい、実用重視の構成

ヒーターセンサー乾燥（水冷除湿）に加え、乾燥ダクト自動お掃除を搭載。4つのセンサーとDDインバーターにより、洗濯状況に応じた安定した運転と静音性を実現しています。洗濯から乾燥までを日常的に任せたい人に向いた仕様です。

お買い得価格で手に入る！

シャープ「ES-S7J-WL」は、設置しやすい寸法、清潔を保つ自動お掃除機能、乾燥まで完結できる実用性。そのバランスが評価され、Amazonでも洗濯乾燥機カテゴリで高い支持を集めています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。