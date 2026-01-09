「ドラム式は置けない」派に刺さる。シャープ「ES-S7J-WL」が15％オフ

Amazonセール情報大紹介！ 第1010回
【Amazonセール】シャープ ドラム式洗濯乾燥機「ES-S7J-WL（左開き／クリスタルホワイト）」登場！
シャープのドラム式洗濯乾燥機「ES-S7J-WL（左開き／クリスタルホワイト）」がAmazonでセール対象。参考価格162,800円のところ、15%オフの138,800円で販売中です。
洗濯7kg／乾燥3.5kgの使いやすい容量に、プラズマクラスターや洗濯槽自動お掃除、乾燥ダクト自動お掃除など、日々の手間を減らす機能をまとめたコンパクトドラムです。
シャープ ドラム式洗濯乾燥機「ES-S7J-WL（左開き／クリスタルホワイト）」の魅力
① マンション設置を前提にしたコンパクトドラム
一般的な防水パン（内寸奥行540mm以上）に設置できるコンパクト設計で、真下排水にも対応。本体寸法は幅640mm（排水ホース含む）×奥行600mmとなっており、ドラム式でネックになりがちな設置スペースを具体的な数値で検討しやすいのが特長です。
② 洗濯のたびに清潔を保つ自動お掃除とプラズマクラスター
洗濯槽の裏側を自動で洗い流す「洗濯槽自動お掃除」を搭載。加えて、プラズマクラスター槽クリーンや除菌・消臭コースにより、衣類だけでなく洗濯機内部も清潔に保てます。日常使いで手入れの負担を感じにくい設計です。
③ 乾燥まで任せやすい、実用重視の構成
ヒーターセンサー乾燥（水冷除湿）に加え、乾燥ダクト自動お掃除を搭載。4つのセンサーとDDインバーターにより、洗濯状況に応じた安定した運転と静音性を実現しています。洗濯から乾燥までを日常的に任せたい人に向いた仕様です。
お買い得価格で手に入る！
シャープ「ES-S7J-WL」は、設置しやすい寸法、清潔を保つ自動お掃除機能、乾燥まで完結できる実用性。そのバランスが評価され、Amazonでも洗濯乾燥機カテゴリで高い支持を集めています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
