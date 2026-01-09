【1月9日発売】新刊『映像研には手を出すな！』第10巻が48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

今回の推し漫は最新刊がまさに本日1月9日に発売になったばかりの『映像研には手を出すな！』です。セールは全巻対象ではないのですが、今なら発売になったばかりの第10巻のみ、48%ポイント還元セール中です！

もう妄想なんだか現実なんだか分からない、だがそれがいい

映像研には手を出すな！

大童澄瞳 (著)

全10巻（続巻）

作品紹介

想像力という武器を持ちながら一歩を踏み出せない少女たちが、“最強の世界”を燃料に、自らの手でアニメーションという新天地を創造するクリエイター漫画。



極度の人見知りだが世界観を描かせたらピカイチの監督役・浅草氏。金儲け関しては卓越した頭脳を発揮するプロデューサー役の金森氏。そしてアニメーターを志す人気読モの水崎氏。学校の敷地さえも異世界の戦場に変える圧倒的な妄想力と「映像研」という居場所を武器に、数々の理不尽や難題をぶち破り、自分たちの理想を現実へと引きずり出す映像研。現状に甘んじる学園を根底から揺るがす彼女たちの行動に巻き込まれたら大変なことになる！ そして生徒会や他の部活動からはこう囁かれるように──「映像研には手を出すな！」



最初は単なる学園ものの部活動漫画みたいな雰囲気だったのに、いつの間にか魔境学園内で巻き起こる謎の組織や派閥闘争、前世代の遺物の発見や未踏施設の発掘など、妄想・想像と現実世界の境界があいまになってくるという不思議構造な漫画。押井守監督の『劇場版うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』が、日常に非日常が侵食してくる話でしたが、あれをもうちょっとシームレスにした感覚とでもいうんでしょうか。



第9巻では、学園の暗部・魔窟の探索に出かけた映像研が描かれますが、第10巻ではその深部を荒らす映像研の活躍が！（この原稿書いてる時点ではまだ未読ですので私の妄想です。以下、Amazonの書籍紹介文から引用）



浅草氏、進化の時！！



芝浜学園のアンタッチャブル≪魔窟≫の最奥へと進む、映像研。

部外者お断り、禁断の領域を引っかき回す！



だが、魔窟の住人たちと出会いながら、浅草氏は考える。

生きるとは？ 人間とは？ 幸せとは？



その問いの果てに、待つものとは――？