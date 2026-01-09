Kindle漫画セール情報「推し漫」 第12回
【1月9日発売】新刊『映像研には手を出すな！』第10巻が48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月09日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
今回の推し漫は最新刊がまさに本日1月9日に発売になったばかりの『映像研には手を出すな！』です。セールは全巻対象ではないのですが、今なら発売になったばかりの第10巻のみ、48%ポイント還元セール中です！
セール対象は第10巻のみです
もう妄想なんだか現実なんだか分からない、だがそれがいい
|Image from Amazon.co.jp
|映像研には手を出すな！（１０） (ビッグコミックス)
映像研には手を出すな！
大童澄瞳 (著)
全10巻（続巻）
6369円 ＋ポイント還元 131 pt (2%)
最新・第10巻
759円＋ポイント還元 366 pt (48%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
極度の人見知りだが世界観を描かせたらピカイチの監督役・浅草氏。金儲け関しては卓越した頭脳を発揮するプロデューサー役の金森氏。そしてアニメーターを志す人気読モの水崎氏。学校の敷地さえも異世界の戦場に変える圧倒的な妄想力と「映像研」という居場所を武器に、数々の理不尽や難題をぶち破り、自分たちの理想を現実へと引きずり出す映像研。現状に甘んじる学園を根底から揺るがす彼女たちの行動に巻き込まれたら大変なことになる！ そして生徒会や他の部活動からはこう囁かれるように──「映像研には手を出すな！」
最初は単なる学園ものの部活動漫画みたいな雰囲気だったのに、いつの間にか魔境学園内で巻き起こる謎の組織や派閥闘争、前世代の遺物の発見や未踏施設の発掘など、妄想・想像と現実世界の境界があいまになってくるという不思議構造な漫画。押井守監督の『劇場版うる星やつら2 ビューティフル・ドリーマー』が、日常に非日常が侵食してくる話でしたが、あれをもうちょっとシームレスにした感覚とでもいうんでしょうか。
第9巻では、学園の暗部・魔窟の探索に出かけた映像研が描かれますが、第10巻ではその深部を荒らす映像研の活躍が！（この原稿書いてる時点ではまだ未読ですので私の妄想です。以下、Amazonの書籍紹介文から引用）
浅草氏、進化の時！！
芝浜学園のアンタッチャブル≪魔窟≫の最奥へと進む、映像研。
部外者お断り、禁断の領域を引っかき回す！
だが、魔窟の住人たちと出会いながら、浅草氏は考える。
生きるとは？ 人間とは？ 幸せとは？
その問いの果てに、待つものとは――？
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第11回
エンタメ約束だけが燃料だ！ スポーツ漫画に見せかけた再起の物語『チハヤリスタート！』全3巻で実質1197円、48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第10回
エンタメ推し活民には分かり味が深すぎる『推しが武道館いってくれたら死ぬ』第10巻まで1冊29円、全12巻で実質1336円！【Kindle漫画セール情報】
-
第9回
エンタメ人類の問題のほとんどは湯船で解決できる『テルマエ・ロマエル』が全6巻で84円というぶっ壊れ価格でセール中【Kindle漫画セール情報】
-
第8回
エンタメ第20巻”断罪の塔”まで読んだらもう引き返せない 『ベルセルク』第1～20巻まで実質74%オフの1冊あたり238円！【Kindle漫画セール情報】
-
第7回
エンタメどうせアニメ第2期観たら続きが読みたくなるんだから『葬送のフリーレン』 全15巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第6回
エンタメ荒川弘先生の「登場キャラ全員愛してほしい」願望が爆発してる『黄泉のツガイ』 最新第11巻まで全巻48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第5回
エンタメ美少女に頼らない軽音部へバーチャル入部できる 『ふつうの軽音部』全9巻で3662円！ 最新刊は48%ポイント還元で残りは49%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第4回
エンタメNETFLIX配信開始の劇場アニメ原作 新装版『ひゃくえむ。』上下巻で実質1310円の48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第3回
エンタメ人が飯を食うことは、それだけでドラマだ『孤独のグルメ』 44%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第2回
エンタメ墨ベタの血しぶきが絶妙に世界観にマッチする剣戟ノワール『カグラバチ』 1月5日発売の最新第10巻まで全巻48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ