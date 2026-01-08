Amazonセール情報大紹介！ 第820回
スター・ウォーズの「R2-D2」デザインのワイヤレスイヤホンがAmazonタイムセールで35%OFF！
2026年01月08日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
オーディオテクニカのATH-CKS50TW2「R2-D2」モデルがAmazonタイムセールで35％OFF！
『スター・ウォーズ』の世界観を徹底的に追及した特別仕様。ルーカスフィルムスタジオから特別にデザイン監修を受けて開発された「R2-D2」モデルのワイヤレスイヤホン「ATH-CKS50TW2 R2」が、Amazonタイムセールに登場。
「ATH-CKS50TW2 R2」の参考価格は27,500円ですが、セールでは35％オフの18,000円という割引価格で手に入ります。
「R2-D2」モデル限定ボイスガイダンス
劇中で使⽤された⾳源を、そのまま⾳声ガイダンスに使⽤。「R2-D2」の喜怒哀楽が感じられるコミカルなドロイドサウンドがイヤホンの状況を知らせてくれるたび、感動と興奮に包まれます。
1日中使える、業界最高クラスのバッテリー
ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、 電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。
「ATH-CKS50TW2 R2」が、タイムセールで35％オフの18,000円で販売中。ぜひ確認ください！
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1008回
トピックス120Hz有機EL×大容量バッテリー×5Gで、2万円台。Xiaomi「POCO M7 Pro 5G（8GB+256GB）」がAmazonで15％オフ
-
第1007回
トピックス八角ベゼルが映える電波ソーラー腕時計、シチズン「ATTESA ACT Line」が30％オフ
-
第1006回
トピックス健康管理＋Suica＋GPS対応。「Fitbit Charge 6」がAmazonセールで10％オフ
-
第1005回
トピックス朝のトーストに違いが出る0.2秒。アラジン「グラファイト トースター（2枚焼き）」が9％オフ
-
第1004回
トピックス55インチの4Kレグザが7万円台！ 圧倒的コスパの「55E350M」が36%オフのタイムセール中
-
第1003回
トピックス派手さはない、でも安心感はあるノートPC。Office 2024搭載「LAVIE N15」が20％オフ
-
第1002回
トピックス片足240gの衝撃！ ミズノ「エスペランザー2」が20％OFF。幅広＆極厚クッションで長時間歩いても疲れにくい！
-
第1001回
トピックス充電器と電源タップを減らしたい人へ Ankerの240W充電ステーションが25%オフで14,990円
-
第1001回
トピックスダウン入りで保温性に定評あり！ シンプルでカッコいい、ザ・ノース・フェイスの「ヌプシマフラー」が27%オフ
-
第1000回
トピックス扱いづらさを軽減した最軽量モデル。ダイソンのヘアドライヤー「Supersonic r（HD17）」が56％オフ
-
第999回
トピックス名作マウスが6年ぶりに進化！ ロジクール「MX MASTER 4」が10％オフで登場
- この連載の一覧へ