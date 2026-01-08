このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第820回

スター・ウォーズの「R2-D2」デザインのワイヤレスイヤホンがAmazonタイムセールで35%OFF！

2026年01月08日 15時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

AmazonでATH-CKS50TW2 R2を入手

オーディオテクニカのATH-CKS50TW2「R2-D2」モデルがAmazonタイムセールで35％OFF！

　『スター・ウォーズ』の世界観を徹底的に追及した特別仕様。ルーカスフィルムスタジオから特別にデザイン監修を受けて開発された「R2-D2」モデルのワイヤレスイヤホン「ATH-CKS50TW2 R2」が、Amazonタイムセールに登場。

　「ATH-CKS50TW2 R2」の参考価格は27,500円ですが、セールでは35％オフの18,000円という割引価格で手に入ります。

「R2-D2」モデル限定ボイスガイダンス

　劇中で使⽤された⾳源を、そのまま⾳声ガイダンスに使⽤。「R2-D2」の喜怒哀楽が感じられるコミカルなドロイドサウンドがイヤホンの状況を知らせてくれるたび、感動と興奮に包まれます。

1日中使える、業界最高クラスのバッテリー

　ノイズキャンセリングOFF時では、イヤホンだけで最大25時間の連続再生が可能なため、 電池切れを心配することなく音楽や動画やSNSを1日中楽しむことができます。また、ノイズキャンセリングON時でも最大15時間、充電ケースを併用すれば最大65時間の連続再生が可能です。

　「ATH-CKS50TW2 R2」が、タイムセールで35％オフの18,000円で販売中。ぜひ確認ください！

AmazonでATH-CKS50TW2 R2を入手

