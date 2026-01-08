Amazonセール情報大紹介！ 第1008回
120Hz有機EL×大容量バッテリー×5Gで、2万円台。Xiaomi「POCO M7 Pro 5G（8GB+256GB）」がAmazonで15％オフ
2026年01月08日 14時00分更新
【Amazonセール】Xiaomi POCO M7 Pro 5G（8GB＋256GB）登場！
Xiaomi（シャオミ）POCOブランドの5Gスマホ「POCO M7 Pro 5G（8GB+256GB／日本語版SIMフリー）」がセール価格に。参考価格32,980円のところ、15％オフの27,991円で購入できます。
6.67インチ有機EL（AMOLED）×120Hz、5110mAh＋45Wターボチャージ、ソニー製5000万画素センサー（OIS／EIS）など、欲しい要素をまとめて持ってきたタイプの1台です。
Xiaomi POCO M7 Pro 5G（8GB＋256GB）の魅力
① 120Hz有機ELで“毎日触る画面”の満足度が段違い
6.67インチの有機EL（AMOLED）ディスプレイは、120Hz駆動／FHD+（2400×1080）対応。スクロールや画面遷移が滑らかで、文字も映像もくっきり。Gorilla Glass 5を採用しており、日常使いでも扱いやすい安心感があります。
② ソニー製5000万画素＋OIS/EISで“失敗しにくい”カメラ
ソニー製5000万画素（1/1.95インチ）センサーを搭載し、光学式（OIS）＋電子式（EIS）の手ブレ補正に対応。夜景や動画撮影でもブレを抑え、2倍まで画質劣化なく使えるインセンサーズームで日常撮影の幅を広げます。
③ 普段使いに余裕を生む性能とバッテリー
Dimensity 7025-Ultra（6nm）と8GB RAMの組み合わせにより、SNSや動画視聴、アプリの切り替えも快適。5110mAhの大容量バッテリーに加え、45Wターボチャージに対応しており、使ったあとでも短時間で充電できます。
お買い得価格で手に入る！
Xiaomi POCO M7 Pro 5Gは、価格を抑えながらも画面・電池・カメラ・基本性能というスマホの満足度を左右する要素をしっかり押さえた一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
