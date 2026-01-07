Amazonセール情報大紹介！ 第947回
監視カメラ運用を一本化したい人に：SwitchBot AIハブが割引中
2026年01月07日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazon初売り】SwitchBot AIハブ 登場！
SwitchBot（スイッチボット）の次世代スマートホームを支える中枢デバイス「SwitchBot AIハブ」が、Amazonスマイル Sale 初売りに登場しました。過去価格39,980円のところ、20%オフの31,984円となっています。
スマートホーム機器が増えてくると、「アプリや設定がバラバラで管理が大変」と感じる場面も出てきます。今回紹介するSwitchBotの「AIハブ」は、見守りカメラなどと連携して“家の状況をまとめて把握する”方向に寄せた中枢デバイス。セール対象になっている今、スマートホームの更新・強化を考えている人はチェックしてみてください。
SwitchBot AIハブの魅力
① 「誰が・どこで・何をしたか」を理解するVLM搭載AI
革新的なVLM（視覚言語モデル）を搭載。カメラと連携することで、「おじいちゃんが高所に登っている」「ペットがご飯を食べている」など、出来事そのものを認識し、自動化のトリガーや通知に利用可能。これまで難しかった暮らしに寄り添ったオートメーションがより自由に実現できます。
② プライバシー重視のローカル完結型セキュリティ
映像はすべてローカルストレージに保存可能で、最大16TBまで拡張できます。クラウド不要でプライバシーも安心。AI顔認識やイベント検知もローカル処理されるため、素早く安全です。
③ 直感的な操作と役割分担でストレスを軽減
複雑だった自動化条件の設定が、文章入力だけで可能。接続したカメラごとに「警備担当」「見守り担当」「ペット担当」などの役割を割り当てることができ、通知は必要なときだけ。過剰な通知によるストレスが軽減されます。
お買い得価格で手に入る！
家庭内のさまざまなデバイスを統合し、直感的な操作と安全性を両立した「SwitchBot AI ハブ」は、スマートホーム化を進めたい方に最適な中枢デバイスです。ぜひこのお得な機会にチェックしてみてください。
なお、AIハブは“ローカル保存”などプライバシー面の特徴がある一方で、AI+機能（VLM関連）は有料サービスなど条件もあります。導入前に、手持ちのカメラや連携したい機器が対応しているか、運用イメージに合うかを商品ページで確認しておくと安心です。
※価格はスタイルや在庫状況によって異なる場合があります。
