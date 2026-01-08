55インチの4Kレグザが7万円台！ 圧倒的コスパの「55E350M」が36%オフのタイムセール中

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】レグザ（REGZA）55インチ4K液晶テレビ「55E350M」登場！

「55インチの4Kテレビが、7万円台」。この価格を見て、思わず目を止めた方も多いのではないでしょうか。

REGZA（レグザ）の4K液晶スマートテレビ「55E350M」は、参考価格121,000円のところ、Amazonのタイムセールにより36％オフの77,000円に。大画面・4K対応のテレビとしては、手の届きやすい価格帯に収まっているといえるのではないでしょうか。

ネット動画対応、ダブルチューナー、Apple AirPlay 2対応など、日常使いで欲しい機能を一通り備えた2023年モデル。

「高機能な最上位モデルまでは必要ない。でも、大画面と4Kは妥協したくない」。そんなニーズに、価格面からしっかり応えてくれる一台です。

ここからは、「55E350M」が選ばれやすい理由を、3つのポイントに絞って見ていきましょう。

大画面55インチの4K液晶で映画もスポーツも迫力の映像

「55E350M」は、4K液晶ディスプレイを採用した55インチのスマートテレビです。

高解像度の映像により、映画やスポーツ、ネット動画などを鮮明に表示。リビングに設置すれば、画面サイズの大きさをしっかり体感できる迫力があります。

「クリア音声」で、人の声が聞き取りやすい

本機は、レグザ独自のクリア音声機能を搭載しています。人の声を強調するサウンドにより、映画やドラマなどでも声が聞き取りやすく、内容を把握しやすい設計です。

音量を抑えた状態でも声が聞き取りやすく、快適に視聴できます。

Apple AirPlay 2とスクリーンミラーリングでスマホ連携も簡単

「55E350M」は、Apple AirPlay 2に対応しており、iPhoneやiPad内の写真や動画をテレビの大画面に映し出すことができます。

さらに、スクリーンミラーリング機能も搭載。モバイルデバイスのコンテンツを、手軽にリビングで共有できます。

ネット動画にも対応しているため、リモコン操作ひとつで各種配信コンテンツへアクセスできる点も便利です。

お買い得価格で手に入る！

「REGZA 55E350M」は、55インチの大画面、4K映像、スマート機能を備えたバランスの良い液晶テレビです。

ネット動画やAirPlay 2連携など、日常的な視聴スタイルをしっかりカバーしながら、36％オフの77,000円という価格は見逃せません。

在庫やセール状況を確認しつつ、気になる方は早めにチェックしてみてください。