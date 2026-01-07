このページの本文へ

Amazonセール情報大紹介！ 第819回

あぐらもかけるワイド座面。GTRACINGのゲーミングチェア「GTR510」がAmazonスマイルセールで33％オフ

2026年01月07日 19時00分更新

文● 西川誠一　編集●ASCII

AmazonでGTRACING「GTR510」を入手

GTRACING ゲーミングチェア「GTR510」がAmazonスマイルセールで33％OFF！

　肉厚でワイドなクッションにより、まるでソファのように快適な座り心地のゲーミングチェア、GTRACING「GTR510」がAmazonセールに登場。

　GTRACING「GTR510」の参考価格は29,999円ですが、セールでは33％オフの19,978円という割引価格で手に入ります。

全身をしっかり支える魅力的なチェア

　広い座面にはポケットコイルを内蔵し、沈み込むことなくしっかりとサポートする厚みのあるクッションを採用しています。背もたれは体を包み込むようなウィングバックデザイン。

　また、固定式アームレストではなく、高さ調節が可能で、多様な体型や使い方に対応できるアームレストを搭載しています。150度までリクライニング可能で、ほぼフラットに倒せるため、リラックスタイムにピッタリ！

　GTRACING「GTR510」が、33％オフの19,978円で販売中。ぜひ確認ください！

AmazonでGTRACING「GTR510」を入手

