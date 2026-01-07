Amazonセール情報大紹介！ 第819回
あぐらもかけるワイド座面。GTRACINGのゲーミングチェア「GTR510」がAmazonスマイルセールで33％オフ
2026年01月07日 19時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
GTRACING ゲーミングチェア「GTR510」がAmazonスマイルセールで33％OFF！
肉厚でワイドなクッションにより、まるでソファのように快適な座り心地のゲーミングチェア、GTRACING「GTR510」がAmazonセールに登場。
GTRACING「GTR510」の参考価格は29,999円ですが、セールでは33％オフの19,978円という割引価格で手に入ります。
全身をしっかり支える魅力的なチェア
広い座面にはポケットコイルを内蔵し、沈み込むことなくしっかりとサポートする厚みのあるクッションを採用しています。背もたれは体を包み込むようなウィングバックデザイン。
また、固定式アームレストではなく、高さ調節が可能で、多様な体型や使い方に対応できるアームレストを搭載しています。150度までリクライニング可能で、ほぼフラットに倒せるため、リラックスタイムにピッタリ！
GTRACING「GTR510」が、33％オフの19,978円で販売中。ぜひ確認ください！
