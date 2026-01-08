Amazonセール情報大紹介！ 第1005回
朝のトーストに違いが出る0.2秒。アラジン「グラファイト トースター（2枚焼き）」が9％オフ
2026年01月08日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
トースター選び、正直“焼き上がり”で差が出ます
毎日使うものだからこそ、トースターは「なんとなく」では選びたくない。そんな人に長く支持されているのが、アラジンの「グラファイト トースター（2枚焼き）」です。特許技術「遠赤グラファイト」により、スイッチを入れてから、わずか0.2秒で発熱。短時間で高温に達し、トーストを一気に焼き上げます。
現在Amazonでは、参考価格14,080円 → 9％オフの12,800円で販売中。定番モデルを候補に入れていた人なら、いま一度チェックしておきたいタイミングと言えそうです。
外はサクッと、中はもっちり
このトースター最大の特長は、発熱スピードの速さ。遠赤グラファイトヒーターが瞬時に立ち上がり、庫内温度が一気に上昇します。その結果、パンの表面は素早く焼き固まり内部の水分は逃げにくくなります。これにより、外はサクッと、中はもっちりとした食感に仕上がります。
じっくり時間をかけるタイプとは違い、「短時間で、食感よく焼く」ことに特化した設計。忙しい朝でも、焼き上がりに妥協したくない人向けです。
メッシュ網＋奥行きのある庫内で、焼きムラを抑える
焼き網には、網目の細かいメッシュ網を採用。トーストの裏面まで熱が伝わりやすく、焼きムラを抑えた仕上がりが期待できます。
2枚焼きモデルながら奥行きに配慮された庫内設計で、山形パンも2枚同時に焼ける実用的なサイズ感です。また、パック餅などもアルミホイルなしで焼けるよう配慮されており、トースト以外の用途にも対応します。
揚げ物の温め直しにも使える、日常向け設計
天ぷらや唐揚げなどの惣菜も、受け皿を使って温め直すことで、余分な油を落としながら再加熱が可能です。トースト専用ではなく、毎日の料理に使えるトースターです。
操作部は温度調節：100〜280度、タイマー：最大15分。いずれもダイヤル式で、説明書を見なくても直感的に使える設計。毎日の家電として、扱いやすさがしっかり考えられています。
まとめ｜「トーストの満足度」を上げたい人向けの一台
アラジン「グラファイト トースター（2枚焼き）」は、2枚焼きで、焼き上がり重視のトースターを探している人にとって、価格と性能のバランスが取れた選択肢と言えるのではないでしょうか。現在はAmazonで9％オフ。気になっていた人は、価格だけでも一度チェックしておくと安心です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1008回
トピックス120Hz有機EL×大容量バッテリー×5Gで、2万円台。Xiaomi「POCO M7 Pro 5G（8GB+256GB）」がAmazonで15％オフ
-
第1004回
トピックス55インチの4Kレグザが7万円台！ 圧倒的コスパの「55E350M」が36%オフのタイムセール中
-
第1003回
トピックス派手さはない、でも安心感はあるノートPC。Office 2024搭載「LAVIE N15」が20％オフ
-
第1002回
トピックス片足240gの衝撃！ ミズノ「エスペランザー2」が20％OFF。幅広＆極厚クッションで長時間歩いても疲れにくい！
-
第1001回
トピックス充電器と電源タップを減らしたい人へ Ankerの240W充電ステーションが25%オフで14,990円
-
第1001回
トピックスダウン入りで保温性に定評あり！ シンプルでカッコいい、ザ・ノース・フェイスの「ヌプシマフラー」が27%オフ
-
第1000回
トピックス扱いづらさを軽減した最軽量モデル。ダイソンのヘアドライヤー「Supersonic r（HD17）」が56％オフ
-
第999回
トピックス名作マウスが6年ぶりに進化！ ロジクール「MX MASTER 4」が10％オフで登場
-
第998回
トピックス6.2インチ・162g、このサイズ感が正解かも 「Galaxy S25（256GB）」国内正規SIMフリー版が10％オフ
-
第997回
トピックスCore i5＋16GBメモリで25％オフ。Amazon限定「Dell 15 DC15250」15.6型ノートPCがセール対象に
- この連載の一覧へ