ダウン入りで保温性に定評あり！ シンプルでカッコいい、ザ・ノース・フェイスの「ヌプシマフラー」が27%オフ

ダウンマフラーで首元あったか！ザ・ノース・フェイスのヌプシマフラーが27％オフ

タウンユースで活躍するザ・ノース・フェイスのヌプシマフラーが現在Amazonで27%OFFの6,948円で購入できます。

保温性の高い素材で設計されたシンプルなダウンマフラーは、一つ持っておくと重宝すること間違いなし！ この機会にチェックしてみましょう。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

ザ・ノース・フェイスのヌプシマフラーの特徴

素材には50デニールのナイロンを使用し、中わたに650フィルパワーの高品質ダウンを封入。ボリューム感がありながら、非常に軽量な仕上がりです。

ホール状に仕上げた端に、もう片方を差し込むだけでマフラーとして使用できる簡単な装着方法が特徴。

また、ホールの逆側に収納ポケットがあり、マフラー自体をポケットにまとめてコンパクトに携行できるポケッタブル仕様。使わないときはコンパクトに収納してバッグに入れられます。

製品の素材

●表地

・50D Recycled Nylon Ripstop with DWR(ナイロン100%)

●裏地

・ポリエステル100%

●中わた

・Green Recycled CLEANDOWN(ダウン80%、フェザー20%)

まとめ

参考価格：9,500円

現在の価格：6,948円［27%OFF］

保温性の高いダウンを使用したザ・ノース・フェイスのヌプシマフラー。

首元を温めるだけで、冬の外出の快適さはぐっと変わります。本格的な寒さが続くこれからの季節、お出かけのお供にぜひチェックしてみてください。