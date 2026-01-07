Amazonセール情報大紹介！ 第1001回
ダウン入りで保温性に定評あり！ シンプルでカッコいい、ザ・ノース・フェイスの「ヌプシマフラー」が27%オフ
2026年01月07日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
ダウンマフラーで首元あったか！ザ・ノース・フェイスのヌプシマフラーが27％オフ
タウンユースで活躍するザ・ノース・フェイスのヌプシマフラーが現在Amazonで27%OFFの6,948円で購入できます。
保温性の高い素材で設計されたシンプルなダウンマフラーは、一つ持っておくと重宝すること間違いなし！ この機会にチェックしてみましょう。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ザ・ノース・フェイスのヌプシマフラーの特徴
素材には50デニールのナイロンを使用し、中わたに650フィルパワーの高品質ダウンを封入。ボリューム感がありながら、非常に軽量な仕上がりです。
ホール状に仕上げた端に、もう片方を差し込むだけでマフラーとして使用できる簡単な装着方法が特徴。
また、ホールの逆側に収納ポケットがあり、マフラー自体をポケットにまとめてコンパクトに携行できるポケッタブル仕様。使わないときはコンパクトに収納してバッグに入れられます。
製品の素材
●表地
・50D Recycled Nylon Ripstop with DWR(ナイロン100%)
●裏地
・ポリエステル100%
●中わた
・Green Recycled CLEANDOWN(ダウン80%、フェザー20%)
まとめ
参考価格：9,500円
現在の価格：6,948円［27%OFF］
保温性の高いダウンを使用したザ・ノース・フェイスのヌプシマフラー。
首元を温めるだけで、冬の外出の快適さはぐっと変わります。本格的な寒さが続くこれからの季節、お出かけのお供にぜひチェックしてみてください。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第1000回
トピックス扱いづらさを軽減した最軽量モデル。ダイソンのヘアドライヤー「Supersonic r（HD17）」が56％オフ
-
第999回
トピックス名作マウスが6年ぶりに進化！ ロジクール「MX MASTER 4」が10％オフで登場
-
第998回
トピックス6.2インチ・162g、このサイズ感が正解かも 「Galaxy S25（256GB）」国内正規SIMフリー版が10％オフ
-
第997回
トピックスCore i5＋16GBメモリで25％オフ。Amazon限定「Dell 15 DC15250」15.6型ノートPCがセール対象に
-
第996回
トピックスCore Ultra 7搭載で12万円切り。HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd」が12％オフ
-
第995回
トピックス7,025mAh×Hasselblad×120Hz対応AMOLED！ OPPO「Find X9」SIMフリーが10％オフ
-
第994回
トピックス実用派デジタルの定番！ カシオ「W-218H-1BJF」が23％オフで2,000円台
-
第994回
トピックスまるでこたつ！履いたまま眠れるレッグウォーマー「おやすみスイッチ for MEN」が18%オフ！
-
第993回
トピックスCopilotキー＋Office＋16GB。仕事向け構成のFMV「Note E WE1-K3」が25%オフ
-
第992回
トピックスiPhone 15 Plusが13％オフ。6.7インチ大画面と電池持ち重視ならこれ
- この連載の一覧へ