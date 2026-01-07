動画編集にも最適！ RTX 5070搭載、ASUS「TUF Gaming A16 FA608」がAmazonスマイルセールで2万円引き

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

圧倒的なゲーミングパフォーマンスは動画編集にも最適！ASUS「TUF Gaming A16 FA608」がAmazonスマイルSALEに登場！

メモリ32GB、SSD1TB、リフレッシュレート165Hzのディスプレー。コンテンツ制作やビジネスでも活躍するスペックのノートPC、ASUS「TUF Gaming A16 FA608」が、Amazonスマイルセールに登場。

ASUS「TUF Gaming A16 FA608」の参考価格は259,800円ですが、Amazonスマイルセールでは8％オフの239,800円で販売中です。

ASUS「TUF Gaming A16 FA608」の特徴

NVIDIA GeForce RTX 5070を搭載し、最新3Dゲームやクリエイティブ作業もこなせます。

ディスプレーは最大165Hzの高リフレッシュレート＆G-SYNC対応により、なめらかなゲーム描写を実現。

また、CPUやGPUなどの発熱源を広くカバーする、静かで強力な冷却システムを搭載。内部の熱を効率良く外に排出し、熱によるマシンの劣化も防ぎます。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home（64ビット）

【ディスプレイ】16.0型ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット (165Hz)

【バッテリー駆動】約12.2時間 (動画再生時) / 約22.2時間 (アイドル時)

【CPU】AMD Ryzen 7 260

【メモリ】32GB DDR5-5600

【ストレージ】1TB (PCI Express 4.0 x4接続 NVMe/M.2)

【グラフィックス】NVIDIA GeForce RTX 5070 Laptop GPU(最大115W)

【USBポート】USB4(Type-C)×1※データ転送と映像出力をサポート、USB3.2(Type-C/Gen2/Power Delivery対応)×1※データ転送と映像出力、本機への給電をサポート、USB3.2(Type-A/Gen2)×2、USB2.0(Type-A)×1

【通信機能】LAN:1000BASE-T/100BASE-TX/10BASE-T(RJ45) 無線LAN:IEEE802.11a/b/g/n/ac/ax(Wi-Fi 6E),Bluetooth5.4

ASUS「TUF Gaming A16 FA608」が、8％オフの239,800円で購入できるチャンス。ぜひ確認ください！