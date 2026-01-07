Core Ultra 7搭載で12万円切り。HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd」が12％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（2025年夏モデル）」登場！

HPの15.6型ノートPC「HP 15-fd（2025年夏モデル）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。過去価格135,604円のところ、12%オフの119,800円で販売されています。

CPUにはインテル Core Ultra 7 155Hを採用し、16GBメモリ＋512GB SSDを搭載。さらにCopilotキーや指紋認証も備え、日常使いから仕事まで幅広く対応できるノートPCです。

HP 15.6型ノートPC「HP 15-fd（2025年夏モデル）」の魅力

① Core Ultra 7＋16GBメモリで“普段使いに余裕”

CPUはインテル Core Ultra 7 155H、メモリは16GB（DDR5）、ストレージは512GB SSD（PCIe NVMe）。複数のアプリを同時に立ち上げても動作が重くなりにくく、仕事用から日常用途まで安心して使える構成です。

② 15.6型フルHD非光沢IPSで作業がはかどる

ディスプレイは、15.6インチ／フルHD（1920×1080）／非光沢IPS。表示領域が広く、映り込みを抑えた設計のため、文書作成やWeb閲覧、動画視聴まで快適にこなせます。

③ Copilotキー・指紋認証で日常操作がスムーズ

Copilotキーと指紋認証を搭載し、ログインや操作がスムーズ。USB Type-C、USB Type-A、HDMIを備え、周辺機器や外部ディスプレイにも接続しやすい実用的なインターフェース構成です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home（64bit）

【ディスプレイ】15.6インチ・フルHD（1920×1080）・非光沢・IPSディスプレイ

【CPU】インテル Core Ultra 7 プロセッサー 155H

【メモリ】16GB（8GB×2） DDR5-5600MHz

【ストレージ】512GB SSD（PCIe NVMe M.2）

【グラフィックス】インテル Arc グラフィックス（プロセッサー内蔵）

【インターフェース】SuperSpeed USB Type-C 5Gbps ×1、 SuperSpeed USB Type-A 5Gbps×2、HDMI 出力端子×1、ヘッドフォン出力／マイク入力コンボポート×1

お買い得価格で手に入る！

派手な特徴こそありませんが、性能・画面サイズ・操作性をバランスよく備えた、扱いやすい15.6型ノートPCです。仕事用としても自宅用としても使いやすく、「大画面で安心して使える1台」を探している人に向いたモデルといえます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。