『亜人』の桜井画門が好き勝手描いたSFパニックアクション『THE POOL』全2巻完結で48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】

今回の推し漫は『亜人』の桜井画門センセイ著の『THE POOL』です。全2巻完結で、今なら48%ポイント還元！

『亜人』を読んだことがある人なら分かると思いますが、桜井画門センセイは精緻なタッチで描かれる圧倒的スピード感とリアリティが特徴で、本作は編集部から好きに描いていいと言われて描いたという桜井センセイの”好き”が詰まったSF作品です。好き勝手描かせてもらったと、ご自分であとがきに書いてました。私が言ったわけじゃないんです。石投げないで。

2巻完結でサクッと読めて、面白いSF映画1本観た気分になれます。おすすめ。

何しろキャラがいいのよ！

ハリウッドで映画化してくれんかな

THE POOL 1/2

桜井画門 (著)

全2巻（完結） 660円 ＋ポイント還元 318 pt (48%)

THE POOL 2/2

桜井画門 (著)

全2巻（完結） 770円＋ポイント還元 371 pt (48%)

作品紹介

任務からの帰還途中、SOS信号をキャッチした調査部隊は、正体不明の生命体がはびこる惑星の廃坑道へと足を踏み入れる。そこで彼らが出会うのは、何かに怯える遭難者たち。ただの救助任務のはずが、次第に遭難者たちの隠された秘密が明らかになっていく。人類の常識が通用しない環境、襲い来るモンスター、そして秘密を抱えた遭難者たちに加え、一癖も二癖もある隊員の言動や帰還途上の任務で残り少ない弾数など、ハラハラどきどき要素をこれでもかと詰め込んだSFアクション脱出劇。





本作、ストーリーも去ることながら、それぞれに癖のある個性的なキャラたちのやり取りがいい。主人公のチーフも、決してお手本のようなヒーロー像ではなく、他のチームメンバーも自分勝手で口が悪く一見好きになれそうもないキャラ立てなのに、めちゃくちゃカッコいいんです。漫画的というよりハリウッド的。シチュエーションは閉鎖空間で遭遇するエイリアンとの戦闘と脱出がメインで、最後にこの世界の秘密が明かされるという王道のハリウッドSF映画の筋書きなので、映画『エイリアン』を好きな人ならめちゃくちゃ楽しめますぞ！