まるでこたつ！履いたまま眠れるレッグウォーマー「おやすみスイッチ for MEN」が18%オフ！
2026年01月06日 20時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
まるでこたつのような温かさ！メンズ用の就寝用のレッグウォーマーが18％オフ
「足が冷えて寝つきが悪い」「靴下だと足が蒸れて気になる」
そんな冬の悩みをサポートしてくれるOkamoto（オカモト）のまるでこたつ「おやすみスイッチ for MEN」が現在Amazonで18%OFFの2,970円で購入できます。
足裏をふんわり包み込む独自設計と、熱を逃がすつま先オープンタイプで、就寝前のリラックスタイムをより快適に演出してくれます。
※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
「心地よい眠り」のためのポイントは「足裏」
冬の夜をリラックスして過ごすために大切なのは、足元の温度調節です。
「おやすみスイッチ for MEN」は、おやすみ前の足元をやさしく整えてくれるアイテムです。
足裏を包み込む「二層構造」
血管が集中する足裏をしっかりカバー。独自の発熱素材を採用し、つま先までじんわりとした温かさが広がります。
蒸れを逃がす「つま先オープン」設計
つま先が開いているので、余計な熱や汗がこもりにくいのが特長。就寝中もムレを気にせず、サラッとした履き心地をキープします。
締め付けないふんわり質感
やさしく包み込まれるような柔らかさ。締め付け感が少ないので、お風呂上がりのリラックスタイムにもぴったりです。
まとめ
参考価格：3,600円
現在の価格：2,970円［18%OFF］
特許技術を活用して足元を温めるまるでこたつシリーズの「おやすみスイッチ for MEN」。
「夜の時間を大切にしたい」「冷えを気にせずリラックスしたい」という方におすすめの一足です。
温かい足元で、冬の夜を心地よく過ごしましょう！
