Amazonセール情報大紹介！ 第994回

まるでこたつ！履いたまま眠れるレッグウォーマー「おやすみスイッチ for MEN」が18%オフ！

2026年01月06日 20時00分更新

文● さわ　編集⚫︎ ASCII

アマゾンでまるでこたつ「おやすみスイッチ for MEN」を入手

まるでこたつのような温かさ！メンズ用の就寝用のレッグウォーマーが18％オフ

　「足が冷えて寝つきが悪い」「靴下だと足が蒸れて気になる」

　そんな冬の悩みをサポートしてくれるOkamoto（オカモト）のまるでこたつ「おやすみスイッチ for MEN」が現在Amazonで18%OFFの2,970円で購入できます。

　足裏をふんわり包み込む独自設計と、熱を逃がすつま先オープンタイプで、就寝前のリラックスタイムをより快適に演出してくれます。

※カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

「心地よい眠り」のためのポイントは「足裏」

　冬の夜をリラックスして過ごすために大切なのは、足元の温度調節です。

　「おやすみスイッチ for MEN」は、おやすみ前の足元をやさしく整えてくれるアイテムです。

足裏を包み込む「二層構造」

　血管が集中する足裏をしっかりカバー。独自の発熱素材を採用し、つま先までじんわりとした温かさが広がります。

蒸れを逃がす「つま先オープン」設計

　つま先が開いているので、余計な熱や汗がこもりにくいのが特長。就寝中もムレを気にせず、サラッとした履き心地をキープします。

締め付けないふんわり質感

　やさしく包み込まれるような柔らかさ。締め付け感が少ないので、お風呂上がりのリラックスタイムにもぴったりです。

まとめ

参考価格：3,600円

現在の価格：2,970円［18%OFF］

　特許技術を活用して足元を温めるまるでこたつシリーズの「おやすみスイッチ for MEN」

　「夜の時間を大切にしたい」「冷えを気にせずリラックスしたい」という方におすすめの一足です。

　温かい足元で、冬の夜を心地よく過ごしましょう！

