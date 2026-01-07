Core i5＋16GBメモリで25％オフ。Amazon限定「Dell 15 DC15250」15.6型ノートPCがセール対象に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonタイムセール】15.6インチノートPC 「Dell 15 DC15250（ND65-FWSA）」登場！

15.6インチノートPC 「Dell 15 DC15250（ND65-FWSA）」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格109,800円のところ、25%オフの82,800円で販売中です。

第13世代Core i5-1334Uに16GBメモリ、512GB SSDを組み合わせた、日常用途で扱いやすい構成が特徴です。15.6型フルHDの非光沢ディスプレイやテンキー、ExpressCharge対応の急速充電など、実用性を重視した装備も揃っています。

15.6インチノートPC 「Dell 15 DC15250（ND65-FWSA）」の魅力

① Core i5と16GBメモリで日常作業が軽快

第13世代Intel Core i5-1334Uに16GBメモリ、512GB NVMe SSDを搭載しています。ブラウジングや資料作成、オンライン会議といった日常的な作業をスムーズにこなせる構成が魅力です。

② 目と入力に配慮した15.6型設計

15.6型フルHDの非光沢ディスプレイに、ブルーライトを抑える「Dell ComfortView」を搭載しています。リフトヒンジによる自然なタイピング角度や、テンキー、電卓ホットキーなど、長時間作業を想定した使い勝手も備えています。

③ 急速充電とAmazon限定サポートで安心

約1時間で80％まで充電できるExpressChargeに対応しています。さらにAmazon限定で、翌営業日対応オンサイト修理サービスとHDD返却不要サービス（KYHD）が付属しており、万一のトラブル時にも安心して使えます。※これらのサポートはAmazon.co.jpが販売する新品製品のみが対象です。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）

【ディスプレイ】15.6インチFHD（1920×1080）、非光沢、120Hz、250nit

【CPU】第13世代 Intel Core i5-1334U（10コア／キャッシュ12MB／最大4.6GHz）

【メモリ】標準:16GB（16GBx1）2666MT／s DDR4 最大:16GB（8GBx2）

【ストレージ】512GB M.2 PCIe NVMe SSD

【接続端子】USB:USB3.2Gen1（Type-A）x1,USB2.0x1,USB3.2Gen2（Type-C）x1 オーディオ:ユニバーサルオーディオジャックx1 映像:HDMI1.4x1

【通信】無線:Realtek Wi-Fi 6 RTL8852BE, 2×2, 802.11ax, MU-MIMO, Bluetooth 5.3

お買い得価格で手に入る！

「Dell 15 DC15250」は、処理性能、画面の見やすさ、入力のしやすさ、そしてサポート体制をバランスよくまとめた実用的なノートPCです。堅実に使える1台を探している方にとって、検討しやすいモデルと言えるでしょう。