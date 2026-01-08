八角ベゼルが映える電波ソーラー腕時計、シチズン「ATTESA ACT Line」が30％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】シチズン 電波ソーラー腕時計「ATTESA ACT Line CB3044-55E」登場！

シチズンの電波ソーラー腕時計「ATTESA ACT Line CB3044-55E」が、Amazonセールに登場しました。参考価格99,000円のところ、30%オフの69,300円で販売中です。

素材はキズに強く、軽く、サビにくい「スーパーチタニウム」。電池交換不要の光発電「エコ・ドライブ」に電波受信も備え、日常の“時計まわりの面倒”をまとめて減らしてくれる一本です。

シチズン 電波ソーラー腕時計「ATTESA ACT Line CB3044-55E」の魅力

① 軽さと強さを両立するスーパーチタニウム

ケースとバンドには、軽量でキズに強くサビにくい「スーパーチタニウム」を採用。本体重量は約93gと、金属ブレスの腕時計とは思えない軽さ。フィットアジャスターによる微調整ができる点も、日常使いでは実用的です。

② 八角形ベゼルが生む、控えめな個性

直線的な稜線と曲線を組み合わせた八角形ベゼルが、シンプルな3針モデルに程よい存在感を与えています。スーツにもカジュアルにも合わせやすいバランス感が魅力。

③ 電池交換不要で正確、頼れる基本性能

光発電エコ・ドライブにより、定期的な電池交換は不要です。さらに、日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの電波を受信し、時刻とカレンダーを自動で修正します。サファイアガラス（無反射コーティング）、10気圧防水、夜光針、パーペチュアルカレンダーなど、毎日使う上で安心できる装備が揃っています。

お買い得価格で手に入る！

「ATTESA CB3044-55E」は、軽さ・強さ・正確さを高い次元でまとめた電波ソーラーチタンウォッチで、実用性を重視しながら、腕元にさりげない違いを出したい人に向いた一本です。ぜひチェックしてみてください。