Amazonセール情報大紹介！ 第1007回
八角ベゼルが映える電波ソーラー腕時計、シチズン「ATTESA ACT Line」が30％オフ
2026年01月08日 15時00分更新
【Amazonセール】シチズン 電波ソーラー腕時計「ATTESA ACT Line CB3044-55E」登場！
シチズンの電波ソーラー腕時計「ATTESA ACT Line CB3044-55E」が、Amazonセールに登場しました。参考価格99,000円のところ、30%オフの69,300円で販売中です。
素材はキズに強く、軽く、サビにくい「スーパーチタニウム」。電池交換不要の光発電「エコ・ドライブ」に電波受信も備え、日常の“時計まわりの面倒”をまとめて減らしてくれる一本です。
シチズン 電波ソーラー腕時計「ATTESA ACT Line CB3044-55E」の魅力
① 軽さと強さを両立するスーパーチタニウム
ケースとバンドには、軽量でキズに強くサビにくい「スーパーチタニウム」を採用。本体重量は約93gと、金属ブレスの腕時計とは思えない軽さ。フィットアジャスターによる微調整ができる点も、日常使いでは実用的です。
② 八角形ベゼルが生む、控えめな個性
直線的な稜線と曲線を組み合わせた八角形ベゼルが、シンプルな3針モデルに程よい存在感を与えています。スーツにもカジュアルにも合わせやすいバランス感が魅力。
③ 電池交換不要で正確、頼れる基本性能
光発電エコ・ドライブにより、定期的な電池交換は不要です。さらに、日本・中国・アメリカ・ヨーロッパの電波を受信し、時刻とカレンダーを自動で修正します。サファイアガラス（無反射コーティング）、10気圧防水、夜光針、パーペチュアルカレンダーなど、毎日使う上で安心できる装備が揃っています。
お買い得価格で手に入る！
「ATTESA CB3044-55E」は、軽さ・強さ・正確さを高い次元でまとめた電波ソーラーチタンウォッチで、実用性を重視しながら、腕元にさりげない違いを出したい人に向いた一本です。ぜひチェックしてみてください。
