【50％オフ】5年保証付き！DELSEY「TITANIUM」39Lキャリーがセールで大幅値下げ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonセール】DELSEY PARIS スーツケース TITANIUM登場！

フランス発のブランド、DELSEY PARIS（デルセー）のスーツケース「TITANIUM（チタニウム）」が、Amazonセールに登場しました。

5年保証、機内持込、拡張機能を搭載した人気モデルが、参考価格32,780円のところ、50％オフの16,390円という破格のお値段で手に入ります。

年始のセールで「旅支度をまとめて整えたい」という人向けに、機内持ち込みサイズのスーツケースをピックアップしました。スーツケースはサイズ感・保証・ロックの有無で使い勝手が大きく変わるので、条件が合うかを確認しつつチェックしてみてください。

DELSEY PARIS スーツケース TITANIUMの特徴

① 軽さと耐久性の両立と長期保証

軽さと耐久性の両立を実現したポリカーボネート製の外装素材。5年間のデルセー国際製品保証制度が付帯します。

② 拡張機能付きで使いやすい

旅先で荷物を軽くしつつ、拡張機能で容量を増やすこともできます。

③ 軽量で扱いやすい設計

軽量設計なので、移動や持ち運びも快適。旅行や出張の際にも使いやすい仕様です。

お買い得価格で手に入る！

半額で手に入るこの機会に、DELSEY PARISのTITANIUMスーツケースをぜひご検討ください。

旅行や出張の頻度が高い人ほど、キャスターの取り回しや拡張の有無、保証年数が“後から効く”ポイントになります。カラーや在庫で価格が変動することもあるため、購入前に最新の表示価格と配送予定日を確認しておくのがおすすめです。

※価格はカラーや在庫状況によって異なる場合があります。