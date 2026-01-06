Amazonセール情報大紹介！ 第951回
共有プリンター感覚で使える？ 有線／無線LAN対応テプラ「SR5900P」をチェック
2026年01月06日 16時00分更新
【Amazonセール】キングジム「テプラPRO SR5900P」登場！
キングジムのラベルプリンター「テプラPRO SR5900P」が、Amazonセールに登場しました。参考価格36,300円から43％オフの20,527円と、大幅に値下げされた価格で販売中です。
従来機比で約1.7倍の高速印刷に対応し、さらにカッターの動作音を抑えた静音設計を採用。USB接続に加えてネットワーク接続にも対応しており、PCやモバイル機器からの印刷が可能な本格派ラベルプリンターです。
年始の片付けや備品整理で「ラベルを貼る作業」が増える時期、道具の有無で作業効率が大きく変わります。今回は、オフィスの共有利用にも向きやすいネットワーク対応モデルとして知られるキングジムの「テプラPRO SR5900P」を、Amazonの表示価格と参考価格（または過去価格）を基準に“いまの買いどき”という観点で整理しました。価格や在庫、配送予定は変動するため、購入前に商品ページの表示もあわせて確認してください。
キングジム「テプラPRO SR5900P」の魅力
① 高速印刷と静音設計で作業がスムーズ
印刷速度は従来モデル比で最大約1.7倍。連続印刷時の待ち時間を短縮でき、作業効率が大きく向上します。また、カッターの動作音も従来の約半分に抑えられており、オフィスや共有スペースでも使いやすい静音設計です。
② ネットワーク対応で複数人で共有できる
USB接続だけでなく、有線・無線LANに対応しているのが大きな特長。オフィスのネットワークに接続すれば、複数台のPCから1台のテプラを共有して使用できます。
③ PCソフトで思い通りのラベル作成
PC用ソフトを使えば、画面上でラベルのレイアウトを自由に編集可能。文字サイズや配置を細かく調整でき、用途に合わせたラベルを直感的に作成できます。
お買い得価格で手に入る！
オフィスはもちろん、自宅での整理・管理を効率化したい人にもおすすめのモデルです。この機会にネットワーク対応の高機能ラベルライターをぜひチェックしてみてください。
ラベルプリンターは「買って終わり」ではなく、対応テープ幅や使う端末（PC／スマホ）、設置場所（共有運用か、個人のデスクか）で満足度が変わります。導入前に、よく使うラベル幅（例：ファイル背・備品管理・ケーブル表示など）と、接続方法（USB／有線LAN／無線LAN）の運用イメージを決めておくと失敗しにくいです。あとは商品ページの参考価格／過去価格の表示と、在庫・配送日を見て「必要なタイミングに間に合うか」まで確認できれば安心です。
※価格は在庫状況などによって異なる場合があります。
