充電器と電源タップを減らしたい人へ Ankerの240W充電ステーションが25%オフで14,990円

【Amazonスマイルセール】Anker Prime Charging Station（8-in-1,240W）登場！

Ankerの据え置き型充電ステーション「Prime Charging Station (8-in-1, 240W)」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格19,990円のところ、25%オフの14,990円で販売中です。

合計最大240Wの高出力に対応し、USB-Cは単ポート最大140Wで急速充電が可能。AC差込口も2口あるので、USBだけでなくコンセント給電の機器も一緒にまとめられるのが特徴です。

Anker Prime Charging Station（8-in-1,240W）の魅力

① 合計最大240Wの高出力で、デスクの充電を一本化

合計最大240W、USB-C単ポート最大140Wに対応。ノートPC、タブレット、スマホを同時に接続しても出力不足になりにくく、16インチMacBook Proを60分で満充電できる性能を備えています。複数デバイスを常時使う環境でも、充電待ちのストレスを減らせる設計です。

② AC×2＋USB×6で最大8台同時充電。配線を整理しやすい

AC差込口2口、USB-C 4ポート、USB-A 2ポートを搭載。USB充電だけでなくコンセント給電の機器もまとめられるため、電源タップや充電器が増えがちなデスクをすっきり整理できます。

③ 薄型ボディとアプリ連携で、使いやすさと管理性を両立

本体は約18mmの薄型設計で、机上でも邪魔になりにくいサイズ感。専用アプリと連携すれば、ACポートの電源切り替えや出力状況のモニタリングも可能で、充電状態を把握しながら運用できます。

お買い得価格で手に入る！

高出力・多ポート・据え置き運用を重視する人に向いた充電ステーションです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。