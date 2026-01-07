Amazonセール情報大紹介！ 第1000回
扱いづらさを軽減した最軽量モデル。ダイソンのヘアドライヤー「Supersonic r（HD17）」が56％オフ
2026年01月07日 14時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonタイムセール】Dyson(ダイソン) ヘアドライヤー「Supersonic r」登場！
Dyson(ダイソン) ヘアドライヤー「Supersonic r (HD17) 」が、Amazonタイムセールに登場しました。参考価格59,000円のところ、56%オフの25,900円で販売中です。
ダイソン最軽量をうたうモデルで、従来のDyson Supersonicと比べて30%小さく、20%軽量。後頭部などの乾かしにくさにも配慮した設計がポイントです。
Dyson(ダイソン) ヘアドライヤー「Supersonic r」の魅力
① 小型・軽量で、後頭部まで乾かしやすい操作性
Supersonic rは、従来のDyson Supersonicと比べて30%小さく、20%軽量。人間工学に基づいた設計により、腕への負担を抑えつつ、届きにくい後頭部や根元にも風を当てやすいのが特徴です。
② 速乾と熱配慮を両立する設計
新開発の流線形ヒーターとダイソン独自の大風量により、気流を均一に加熱しながらスピーディーに乾燥。インテリジェント・ヒートコントロールにより温度を一定に保つ設計で、過度な熱によるダメージへの配慮もされています。
③ アタッチメント装着で自動調整
装着したアタッチメントを瞬時に認識し、推奨される風速・風温に自動で調整。速乾、低温、なめらか仕上げといった用途を、アタッチメントの付け替えだけで切り替えられます。
お買い得価格で手に入る！
ダイソンの代名詞である速乾性能を軸に、軽さ・扱いやすさ・熱への配慮をバランス良くまとめたヘアドライヤーです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
