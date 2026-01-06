Amazonセール情報大紹介！ 第991回
折りたたみ×FeliCa対応のmotorola razr 60、12GB／512GBモデルが15%オフ
2026年01月06日 13時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazonセール】Motorola（モトローラ）折りたたみSIMフリースマホ 「motorola razr 60（12GB／512GB）」登場！
Motorola（モトローラ）の折りたたみSIMフリースマホ 「motorola razr 60（12GB/512GB）」が、Amazonセールに登場しました。参考価格123,455円のところ、15%オフの105,273円で販売中です。
6.9インチのpOLEDメインディスプレイに加え、3.6インチのアウトディスプレイを搭載。NFC／FeliCa 対応の日本向け仕様もポイントです。
Motorola（モトローラ）折りたたみSIMフリースマホ 「motorola razr 60（12GB／512GB）」の魅力
① 閉じたまま使える実用性が高いアウトディスプレイ
約3.6インチのpOLEDアウトディスプレイを搭載。通知確認や簡単な操作を端末を開かずに行えるため、折りたたみならではの利便性を日常で実感しやすい。
② 開けば6.9インチ、120Hz対応の有機EL大画面
メインディスプレイは6.9インチのpOLED（FHD+）で、最大120Hzのリフレッシュレートに対応。コンパクトに持ち運べて、使うときは大画面という折りたたみの魅力を素直に味わえる構成。
③ FeliCa対応で“メイン機”として使える安心感
NFC／FeliCaに対応し、キャッシュレス決済もスムーズ。4,500mAhバッテリー、Wi-Fi 6E、nanoSIM／eSIM対応、IP48防水防塵など、日本で日常的に使う前提の仕様が揃っている。
お買い得価格で手に入る！
motorola razr 60は、折りたたみの楽しさと実用性をバランス良くまとめた一台。FeliCa対応や4,500mAhバッテリーといった日常向け仕様が揃っています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
