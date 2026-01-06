iPhone 15 Plusが13％オフ。6.7インチ大画面と電池持ち重視ならこれ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonスマイルセール】iPhone 15 Plus 128GB ピンク登場！

Appleのスマートフォン「iPhone 15 Plus 128GB（ピンク）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格124,800円のところ、13%オフの108,600円で販売中です。

6.7インチディスプレイ、48MPカメラ、USB-C対応と、iPhone 15世代の進化点をしっかり押さえた一台。性能と価格のバランスを重視する人は要チェックです。

iPhone 15 Plus 128GB ピンクの魅力

① 6.7インチ大画面とDynamic Islandの快適さ

6.7インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載。動画やWeb、写真が見やすく、作業領域にも余裕があります。Dynamic Islandにより、通知やアクティビティを画面を遮らず確認でき、日常操作のストレスを抑えます。

② 48MPカメラで日常撮影の満足度が高い

48MPメインカメラは高解像度撮影に対応し、細部までしっかり描写。光学2倍望遠により自然なクローズアップが可能です。ポートレートは撮影後にピントを切り替えられ、撮る楽しさと使い勝手を両立しています。

③ A16 BionicとUSB-Cで安心して長く使える

A16 Bionicチップは快適な動作と高い電力効率を実現。ビデオ再生で最大26時間のバッテリー性能も魅力です。USB-C対応により、充電や周辺機器の取り回しがシンプルになりました。

お買い得価格で手に入る！

iPhone 15 Plusは、大画面の見やすさ、十分な性能、バッテリーの持ちを重視する人に向いたモデルです。Proほどの高機能は不要だが、快適さは妥協したくないというニーズにしっかり応えます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。