iPhone 15 Plusが13％オフ。6.7インチ大画面と電池持ち重視ならこれ
2026年01月06日 14時00分更新
【Amazonスマイルセール】iPhone 15 Plus 128GB ピンク登場！
Appleのスマートフォン「iPhone 15 Plus 128GB（ピンク）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格124,800円のところ、13%オフの108,600円で販売中です。
6.7インチディスプレイ、48MPカメラ、USB-C対応と、iPhone 15世代の進化点をしっかり押さえた一台。性能と価格のバランスを重視する人は要チェックです。
iPhone 15 Plus 128GB ピンクの魅力
① 6.7インチ大画面とDynamic Islandの快適さ
6.7インチのSuper Retina XDRディスプレイを搭載。動画やWeb、写真が見やすく、作業領域にも余裕があります。Dynamic Islandにより、通知やアクティビティを画面を遮らず確認でき、日常操作のストレスを抑えます。
② 48MPカメラで日常撮影の満足度が高い
48MPメインカメラは高解像度撮影に対応し、細部までしっかり描写。光学2倍望遠により自然なクローズアップが可能です。ポートレートは撮影後にピントを切り替えられ、撮る楽しさと使い勝手を両立しています。
③ A16 BionicとUSB-Cで安心して長く使える
A16 Bionicチップは快適な動作と高い電力効率を実現。ビデオ再生で最大26時間のバッテリー性能も魅力です。USB-C対応により、充電や周辺機器の取り回しがシンプルになりました。
お買い得価格で手に入る！
iPhone 15 Plusは、大画面の見やすさ、十分な性能、バッテリーの持ちを重視する人に向いたモデルです。Proほどの高機能は不要だが、快適さは妥協したくないというニーズにしっかり応えます。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
