実用派デジタルの定番！ カシオ「W-218H-1BJF」が23％オフで2,000円台

【Amazonセール】CASIO Collection デジタル腕時計「W-218H-1BJF」登場！

CASIO の「CASIO Collection」シリーズから、シンプルで扱いやすいデジタル腕時計「W-218H-1BJF」が、Amazonセールに登場しました。参考価格3,000円のところ、23%オフの2,310円で販売中です。

本モデルは、スクエアフェイスの定番デザインに、ブラックカラーのデジタル表示、5気圧防水やLEDバックライト、ストップウォッチなど、日常使用を想定した機能を備えています。

CASIO Collection デジタル腕時計「W-218H-1BJF」の魅力

① スクエアケースとブラックカラーのデジタル表示

長方形（スクエア）形状のケースを採用。表示タイプはデジタルで、文字盤カラーはブラック。ケース・ベゼル・風防はいずれも樹脂素材で構成され、シンプルな外観にまとめられています。

② 5気圧防水と基本的なデジタル機能を搭載

防水性能は5気圧防水。ストップウォッチ、時刻アラーム、時報、カレンダー（デイデイト）、12/24時間表示切替、LEDバックライトを備えています。日常使用を想定した、デジタル腕時計の基本機能が揃った構成です。

③ 約37gの軽量設計と電池寿命約7年

本体重量は約37g。樹脂製ケースとバンドによる軽量設計で、バンドサイズは145mm〜215mmに対応します。電池寿命は約7年（モニター電池基準）。

お買い得価格で手に入る！

スクエアフェイスのデジタルデザインと、5気圧防水・ストップウォッチ・LEDバックライトといった基本機能を備えた、使いやすいモデルです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。