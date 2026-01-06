Amazonセール情報大紹介！ 第994回
実用派デジタルの定番！ カシオ「W-218H-1BJF」が23％オフで2,000円台
2026年01月06日 17時00分更新
【Amazonセール】CASIO Collection デジタル腕時計「W-218H-1BJF」登場！
CASIO の「CASIO Collection」シリーズから、シンプルで扱いやすいデジタル腕時計「W-218H-1BJF」が、Amazonセールに登場しました。参考価格3,000円のところ、23%オフの2,310円で販売中です。
本モデルは、スクエアフェイスの定番デザインに、ブラックカラーのデジタル表示、5気圧防水やLEDバックライト、ストップウォッチなど、日常使用を想定した機能を備えています。
CASIO Collection デジタル腕時計「W-218H-1BJF」の魅力
① スクエアケースとブラックカラーのデジタル表示
長方形（スクエア）形状のケースを採用。表示タイプはデジタルで、文字盤カラーはブラック。ケース・ベゼル・風防はいずれも樹脂素材で構成され、シンプルな外観にまとめられています。
② 5気圧防水と基本的なデジタル機能を搭載
防水性能は5気圧防水。ストップウォッチ、時刻アラーム、時報、カレンダー（デイデイト）、12/24時間表示切替、LEDバックライトを備えています。日常使用を想定した、デジタル腕時計の基本機能が揃った構成です。
③ 約37gの軽量設計と電池寿命約7年
本体重量は約37g。樹脂製ケースとバンドによる軽量設計で、バンドサイズは145mm〜215mmに対応します。電池寿命は約7年（モニター電池基準）。
お買い得価格で手に入る！
スクエアフェイスのデジタルデザインと、5気圧防水・ストップウォッチ・LEDバックライトといった基本機能を備えた、使いやすいモデルです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
