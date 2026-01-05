Amazonセール情報大紹介！ 第979回
7万円台でRyzen 5＋16GB＋512GB！ASUS 15.6型ノートがセール価格に
2026年01月05日 23時00分更新
Amazon初売りで話題！ASUS「Vivobook Go 15 E1504FA」が特価
Amazonスマイル Sale 初売りに、ASUSの人気ノートPC「Vivobook Go 15 E1504FA」が12％オフの74,800円で登場。
新生活や買い替え需要が動きやすい年始は、“普段づかいに困らない性能”をできるだけ安く確保したい時期。今回ピックアップするASUSのVivobook Go 15は、Ryzen 5／16GBメモリ／512GB SSDという実用寄りの構成で、資料作成から動画視聴まで幅広くこなせるタイプです。まずは商品ページの表記をベースに、どこが“お得ポイント”なのか整理していきます。
高コスパ構成：Ryzen 5 × 16GBメモリ × 512GB SSD
AMD Ryzen 5 7520Uプロセッサ、16GBメモリ、512GB SSDを搭載。起動やブラウジング、資料作成、動画視聴などの日常用途を軽快にこなせる構成です。AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵）で、軽い画像編集や学習用途にも向きます。
見やすい15.6型フルHD＆持ち運びもしやすい約1.63kg
15.6インチのフルHDノングレア液晶は映り込みを抑え、長時間作業でも見やすい設計。重量は約1.63kgです。バッテリーは商品ページ上部に「最大約11.7時間」の表記がありますが、仕様欄に「計測中」の記載もあるため、実際の駆動時間は使用環境により変動します。
必要な機能がひととおり：HDMI／USB×3／Wi-Fi 6E／WPS Office 2
外部出力はHDMI×1、USBはUSB-C（USB3.2 Gen1／データ転送）×1、USB-A（USB3.2 Gen1）×1、USB2.0×1を装備。無線はWi-Fi 6Eに対応。USB-Cはデータ転送対応で、給電や映像出力についての記載はありません。92万画素Webカメラ、WPS Office 2 Standard Editionも付属します。
ASUSの保証で安心
12ヵ月インターナショナル保証＋国内あんしん保証に対応。適用にはASUSメンバーサイトでの会員登録・製品登録（購入後30日以内）が必要です（商品ページ記載）。
まとめ：セール中が買いどき
16GBメモリ×Ryzen 5×512GB SSDで74,800円は魅力的。Amazon.co.jp限定仕様なので、セール開催中のこのタイミングで検討する価値があります。
セールは在庫や価格が動きやすく、同じ製品名でも“Office有無”など構成違いが混在します。購入前は、商品ページのモデル表記（型番）と付属ソフトの有無、配送日を最終確認しておくのがおすすめです。条件が合うなら、参考価格から下がっている今は狙い目。必要な周辺機器（マウスやケース）も合わせて揃えると、届いた日からすぐ実戦投入できます。
