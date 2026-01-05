7万円台でRyzen 5＋16GB＋512GB！ASUS 15.6型ノートがセール価格に

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

Amazon初売りで話題！ASUS「Vivobook Go 15 E1504FA」が特価

Amazonスマイル Sale 初売りに、ASUSの人気ノートPC「Vivobook Go 15 E1504FA」が12％オフの74,800円で登場。

新生活や買い替え需要が動きやすい年始は、“普段づかいに困らない性能”をできるだけ安く確保したい時期。今回ピックアップするASUSのVivobook Go 15は、Ryzen 5／16GBメモリ／512GB SSDという実用寄りの構成で、資料作成から動画視聴まで幅広くこなせるタイプです。まずは商品ページの表記をベースに、どこが“お得ポイント”なのか整理していきます。

高コスパ構成：Ryzen 5 × 16GBメモリ × 512GB SSD

AMD Ryzen 5 7520Uプロセッサ、16GBメモリ、512GB SSDを搭載。起動やブラウジング、資料作成、動画視聴などの日常用途を軽快にこなせる構成です。AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵）で、軽い画像編集や学習用途にも向きます。

見やすい15.6型フルHD＆持ち運びもしやすい約1.63kg

15.6インチのフルHDノングレア液晶は映り込みを抑え、長時間作業でも見やすい設計。重量は約1.63kgです。バッテリーは商品ページ上部に「最大約11.7時間」の表記がありますが、仕様欄に「計測中」の記載もあるため、実際の駆動時間は使用環境により変動します。

必要な機能がひととおり：HDMI／USB×3／Wi-Fi 6E／WPS Office 2

外部出力はHDMI×1、USBはUSB-C（USB3.2 Gen1／データ転送）×1、USB-A（USB3.2 Gen1）×1、USB2.0×1を装備。無線はWi-Fi 6Eに対応。USB-Cはデータ転送対応で、給電や映像出力についての記載はありません。92万画素Webカメラ、WPS Office 2 Standard Editionも付属します。

ASUSの保証で安心

12ヵ月インターナショナル保証＋国内あんしん保証に対応。適用にはASUSメンバーサイトでの会員登録・製品登録（購入後30日以内）が必要です（商品ページ記載）。

まとめ：セール中が買いどき

16GBメモリ×Ryzen 5×512GB SSDで74,800円は魅力的。Amazon.co.jp限定仕様なので、セール開催中のこのタイミングで検討する価値があります。

セールは在庫や価格が動きやすく、同じ製品名でも“Office有無”など構成違いが混在します。購入前は、商品ページのモデル表記（型番）と付属ソフトの有無、配送日を最終確認しておくのがおすすめです。条件が合うなら、参考価格から下がっている今は狙い目。必要な周辺機器（マウスやケース）も合わせて揃えると、届いた日からすぐ実戦投入できます。