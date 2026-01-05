え、GORE-TEXでこの価格？ ノースフェイスのローカット防水ブーツがセール

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

ザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXが28%オフ！

GORE-TEXメンブレンによる防水透湿性を備えた、ザ・ノース・フェイスのレインシューズ「RAIN LOW GTX」が28%オフの17,267円で、Amazon.co.jpで販売中！

雨の日の靴って、濡れ対策だけじゃなく「脱ぎ履きのしやすさ」や「滑りにくさ」も意外と差が出ます。今回は、普段使いにも寄せやすいローカット設計で、天候が読みにくい季節の外出に頼れる一足をピックアップ。サイズやカラーで価格が変わることもあるので、買う前に条件を整えてチェックしてみてください。

※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。

RAIN LOW GTXの特徴

●GORE-TEX採用の確かな防水透湿性

雨をしっかり防ぎつつ内部のムレを逃がすGORE-TEXを搭載。快適な履き心地を保ちます。

●軽量＆丈夫なリップストップナイロンアッパー

軽くて摩耗に強いスペクトラ リップストップナイロンを採用し、収納時もコンパクトにまとまります。

●Vibramソールで高いグリップ力

アウトソールにはVibram Montラバーを使用。さらにTraction Lugデザインにより、ぬかるんだ路面でも安定した歩行をサポートします。

●日常使いしやすいローカット設計

悪天候のアウトドアはもちろん、普段の雨の日の外出でも扱いやすいデザインです。

まとめ

参考価格：24,000円

現在の価格：17,267円［28%OFF］

防水性・耐久性・グリップ力を備えたザ・ノース・フェイスのRAIN LOW GTXは、雨の日の外出を快適にしてくれる頼れる一足。

ちなみにレインシューズは、使用後のケアで寿命が変わりがち。帰宅後に泥や水分を軽く落として風通しのよい場所で乾かすだけでも、次に履くときの快適さが違います。雨の日の通勤・通学、週末の外出が多い人ほど「一足あると助かる」タイプなので、必要なサイズがあるうちに確認しておくのがおすすめです。

