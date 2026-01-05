1回の充電で最長1年使用：Eufy SmartTrack Card E30が参考価格4,990円から33％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

Amazon初売りに登場！Eufy SmartTrack Card E30

1月3日より始まったAmazonスマイル Sale 初売りにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が登場中です。



現在は参考価格4,990円から33％オフの3,340円というお得な価格で購入可能です。

Appleの「探す」ネットワークに対応しているので、iPhoneやiPadから地図上で持ち物の位置を確認できます。財布や定期入れをうっかり置き忘れても、アプリからすぐ場所をチェックできるのはかなり心強いはず。

財布や定期入れの「置いたはずなのに見当たらない」を減らしたい人に向けて、カード型の紛失防止トラッカーをピックアップ。今回はiPhoneの「探す」ネットワークに対応したAnker Eufyの定番シリーズから、充電式モデルのSmartTrack Card E30をセール価格で紹介します。薄型で持ち歩きやすいので、普段から財布を持ち歩く人ほど“保険”として効いてきます。

最大1年間使える充電式バッテリー搭載

SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。

厚さわずか約2.6mmのカード型デザインで、クレジットカードなどと一緒に財布やカードケースへスッと収納可能。ポケットやミニ財布派の人でもかさばりにくく、「入れていることを忘れる」レベルのスリムさです。

Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止

この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPadで紛失したアイテムの位置をすぐに特定可能です。



さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。

旅行で役立つロストバゲージ対策機能

旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。

付属品と注意点

製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。

Amazon.co.jpでお得に手に入れるチャンス

「探す」対応・薄型デザイン・1年間の長寿命バッテリーを搭載した最新スマートトラッカー。旅行のときにスーツケースやバッグに忍ばせておけば、ロストバゲージ対策としても活躍します。万が一荷物とはぐれてしまっても、位置を確認できるので、長距離移動や海外旅行が多い人は持っておくと安心感が違います（※利用可否は航空会社の規定を事前にご確認ください）。

なお、トラッカー系は「使い方の相性」で満足度が変わりやすいジャンルです。財布に常備するなら“薄さ”、旅行に使うなら“通知の設定”や“持ち込みルール”の確認がポイント。セール時は価格が変動しやすいので、購入前に販売ページで現在価格と対象キャンペーン条件（ポイントアップ等）もあわせてチェックしておくと安心です。