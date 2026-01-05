Amazonセール情報大紹介！ 第980回
1回の充電で最長1年使用：Eufy SmartTrack Card E30が参考価格4,990円から33％オフ
Amazon初売りに登場！Eufy SmartTrack Card E30
1月3日より始まったAmazonスマイル Sale 初売りにて、Ankerの人気スマートトラッカー「Eufy SmartTrack Card E30」が登場中です。
現在は参考価格4,990円から33％オフの3,340円というお得な価格で購入可能です。
Appleの「探す」ネットワークに対応しているので、iPhoneやiPadから地図上で持ち物の位置を確認できます。財布や定期入れをうっかり置き忘れても、アプリからすぐ場所をチェックできるのはかなり心強いはず。
財布や定期入れの「置いたはずなのに見当たらない」を減らしたい人に向けて、カード型の紛失防止トラッカーをピックアップ。今回はiPhoneの「探す」ネットワークに対応したAnker Eufyの定番シリーズから、充電式モデルのSmartTrack Card E30をセール価格で紹介します。薄型で持ち歩きやすいので、普段から財布を持ち歩く人ほど“保険”として効いてきます。
最大1年間使える充電式バッテリー搭載
SmartTrack Card E30は、従来モデルに充電式バッテリーを新たに搭載。1回の充電で最長1年間利用できるため、電池交換の手間が不要です。
厚さわずか約2.6mmのカード型デザインで、クレジットカードなどと一緒に財布やカードケースへスッと収納可能。ポケットやミニ財布派の人でもかさばりにくく、「入れていることを忘れる」レベルのスリムさです。
Apple「探す」ネットワーク対応で紛失防止
この製品はAppleの「探す」ネットワークに対応しており、iPhoneやiPadで紛失したアイテムの位置をすぐに特定可能です。
さらに、スマホから直接SmartTrack Card E30を鳴らして探せるほか、置き忘れ防止アラートも搭載。日常のうっかりをしっかり防ぎます。
旅行で役立つロストバゲージ対策機能
旅行中に荷物を紛失しても、ロストバゲージ対策機能で位置を特定できます。スーツケースの管理にも最適ですが、一部航空会社では利用制限があるため、事前に確認しておくと安心です。
付属品と注意点
製品にはUSB-C & USB-Aケーブル、マグネット式充電器が同梱されています。ただし、充電には別売りのUSB Type-A充電器が必要な点には注意してください。
Amazon.co.jpでお得に手に入れるチャンス
「探す」対応・薄型デザイン・1年間の長寿命バッテリーを搭載した最新スマートトラッカー。旅行のときにスーツケースやバッグに忍ばせておけば、ロストバゲージ対策としても活躍します。万が一荷物とはぐれてしまっても、位置を確認できるので、長距離移動や海外旅行が多い人は持っておくと安心感が違います（※利用可否は航空会社の規定を事前にご確認ください）。
なお、トラッカー系は「使い方の相性」で満足度が変わりやすいジャンルです。財布に常備するなら“薄さ”、旅行に使うなら“通知の設定”や“持ち込みルール”の確認がポイント。セール時は価格が変動しやすいので、購入前に販売ページで現在価格と対象キャンペーン条件（ポイントアップ等）もあわせてチェックしておくと安心です。
