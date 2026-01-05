Amazonセール情報大紹介！ 第990回
【30%OFF】快適な履き心地とデザイン性を両立！ニューバランスの「ML725」がAmazonセールに登場！
ニューバランスのML725が30%オフ！
ニューバランスの「LIFESTYLE」モデルの中でも、特に高い人気を誇る「ML725」。2000年代のランニングスタイルからインスパイアされた流麗なデザインが特徴のこのモデルが、現在Amazonにて30%OFFの11,165円で販売されています！
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ニューバランスのML725の特徴
ニューバランスのML725は重厚さとスポーティさを程よくミックス。スエードとメッシュのコンビネーションが、足元に高級感を与えます。
クッション性とグリップ性に優れたミッド＆アウトソールを採用し、長時間の歩行も快適にサポートします。
また、ヘリテージカラーで仕上げられた落ち着いた色味は、どんなコーディネートにも合わせやすく、1足あると重宝します。
まとめ
参考価格：15,950円
現在の価格：11,165円［30%OFF］
ニューバランスのML725は、クッション性とグリップ性に優れたミッド＆アウトソールが快適な履き心地かつ、デザイン性にも優れており、1足手元に置いておくと便利です。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
