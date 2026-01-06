7,025mAh×Hasselblad×120Hz対応AMOLED！ OPPO「Find X9」SIMフリーが10％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazonセール】OPPO Find X9 登場！

OPPOのスマートフォン「OPPO Find X9（CPH2797）【日本正規代理店品】SIMフリー」が、Amazonセールに登場しました。参考価格149,800円のところ、10%オフの134,820円で販売中です。

7,025mAhの大容量バッテリー、約6.6インチのAMOLEDディスプレイ（120Hz）、MediaTek Dimensity 9500、RAM 16GB／ROM 512GB、そしてHasselblad共同開発のカメラシステムが主な特徴です。

OPPO Find X9の魅力

① 7,025mAhの大容量バッテリー

7,025mAhの超大容量バッテリーを搭載。長時間の動画視聴やゲーム、外出時でも電池残量を気にしにくい設計で、急速充電にも対応しています。

② Hasselblad共同開発の高解像度カメラ

広角・超広角・望遠すべて約5,000万画素のトリプルカメラに、マルチスペクトルカメラを加えた4眼構成。Hasselbladと共同開発した画像処理により、写真も動画も表現力を重視した仕上がりです。

③ 高性能チップ＋120Hz対応AMOLED

MediaTek Dimensity 9500とRAM 16GB／ROM 512GBを搭載。約6.6インチのAMOLEDは最大120Hz表示に対応し、なめらかな操作感と高い没入感を両立しています。

お買い得価格で手に入る！

「OPPO Find X9」は、7,025mAhというバッテリー容量は日常使いの安心感が段違いで、Hasselblad共同開発のカメラやAMOLEDディスプレイ（120Hz）も妥協なし。スペック重視派にとって検討価値の高い一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。