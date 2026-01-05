Amazonセール情報大紹介！ 第987回
【GORE-TEX搭載】防風性×保温性バツグン！ザ・ノース・フェイスのEXビレイヤーパーカが18%オフ！
2026年01月05日 15時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
ザ・ノース・フェイスのEXビレイヤーパーカが18%オフ！
冬季のクライミングや登山をはじめ、幅広いフィールドアクティビティで活用できるザ・ノース・フェイスのEXビレイヤーパーカが18%オフの57,287円で、Amazonにて販売中！
はっ水加工を施したダウンを封入し、防風性と保温性にも優れているダウンジャケットをこの機会にチェックしてみましょう！
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
ザ・ノース・フェイスのEXビレイヤーパーカの特徴
ザ・ノース・フェイスのEXビレイヤーパーカは、冬のクライミングや登山など停滞時の保温に活躍できるダウンジャケットです。
優れた防風・保温性
表地には「GORE-TEX WINDSTOPPER」を採用し、中わたには濡れても保温力が落ちにくい「撥水プロダウン」を封入
冷気を徹底ガード
独自のバッフル構造と裏地のタックにより、冷えの原因となる「コールドスポット」を軽減しています。
充実の収納力
内ポケットや大型メッシュポケットを備え、小物の収納もスムーズです。
まとめ
参考価格：70,000円
現在の価格：57,287円［18%OFF］
ザ・ノース・フェイスのEXビレイヤーパーカは、防風性に優れたGORE-TEXとはっ水ダウンを組み合わせた、冬の停滞時でも体温を逃さない保温性を誇る1着です。
本格スペックながらコンパクトに収納して持ち運べるため、登山から街着まで1万円以上お得にゲットできるこの機会は見逃せません。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
