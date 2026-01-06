Amazonセール情報大紹介！ 第993回
Copilotキー＋Office＋16GB。仕事向け構成のFMV「Note E WE1-K3」が25%オフ
2026年01月06日 15時00分更新
【Amazonスマイルセール】富士通FMV ノートPC「Note E WE1-K3（FMVWK3E155_AZ）」登場！
富士通FMVのノートPC「Note E WE1-K3（FMVWK3E155_AZ）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格139,800円のところ、25%オフの104,800円で販売中です。
15.6型フルHDのノングレア液晶に、Core i5-1335U（10コア／12スレッド）、16GBメモリ、SSD約512GBを組み合わせたホームノートで、さらにCopilotキーやMicrosoft 365 Personalまで付く“盛りだくさん構成”になっています。
富士通FMV ノートPC「Note E WE1-K3（FMVWK3E155_AZ）」の魅力
① Core i5＋16GBメモリで日常作業が滞りにくい
10コア／12スレッドのCore i5-1335Uに、16GBデュアルチャネルメモリとSSD約512GBを搭載。Office作業、オンライン会議を並行しても動作のもたつきを抑えやすい構成です。
② 15.6型フルHDノングレアで見やすく、入力しやすい
15.6型フルHDノングレア液晶は映り込みを抑え、長時間作業でも画面が見やすい仕様。カーソルキーを一段下げたキーボード配置で、文字入力中心の作業にも配慮されています。
③ 端子が豊富、セキュリティも付属
USB Type-C×2（PD／映像出力対応ポートあり）、USB Type-A×2、HDMI、有線LANを搭載。Wi-Fi 6E＋Bluetooth 5.3対応に加え、マカフィー リブセーフ3年版が付属します。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64ビット版
【ディスプレイ】15.6型ワイド フルHD（1920×1080）ノングレア液晶
【バッテリー駆動】動画再生時／約4.9時間（JEITA 3.0）、アイドル時／約8.1時間（JEITA 3.0）
【CPU】インテル Core i5-1335U プロセッサー
【メモリ】16GB（8GB×2）／デュアルチャネル対応
【ストレージ】SSD：約512GB
【USBポート】HDMI出力×1、USB3.2（Gen2）Type-C×1（右側面（USB Power Delivery対応、DisplayPort Alt Mode対応））、USB 3.2（Gen1）Type-C×1（左側面）、USB 3.2（Gen1）Type-A×1（右側面（電源オフUSB充電機能付））、USB 3.2（Gen1）Type-A×1（左側面）
【通信機能】Wi-Fi 6E（2.4Gbps対応）、IEEE 802.11ax／ac／a／b／g／n準拠、MU-MIMO対応+Bluetooth v5.3準拠
お買い得価格で手に入る！
FMV「Note E WE1-K3」は、Core i5・16GBメモリ・SSD 512GBという日常用途に余裕のある性能に、15.6型フルHDノングレアの見やすさと豊富な端子構成を組み合わせた、実用重視のノートPCです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
