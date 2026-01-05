着るだけで疲労回復をサポート！TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」が10%オフ！

Amazonセール情報大紹介！ 第986回
デスクワークによる肩こりや、立ち仕事で溜まった足の疲れ。しっかり寝たつもりでも、翌朝に重だるさが残っていることはありませんか？
日々の疲れを効率よく癒やしたい……そんな毎日のリカバリーをサポートしてくれるTENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」が10%オフの24,156円で、Amazonのタイムセールに登場！
自分へのご褒美にはもちろん、大切な人への健康を願うプレゼントとしても最適！この機会にチェックしてみてください。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
TENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」の特徴
リカバリーウェア「BAKUNE」は、着るだけで血行を促進し、疲労回復することで健康的な毎日を支える機能性パジャマです。
寝ている間に疲労回復をサポート
極小セラミック粉末が練り込まれた特殊繊維「SELFLAME」を採用。身体から発せられる遠赤外線を吸収して肌へと輻射（ふくしゃ）することで、血行を促進します。
筋肉のコリを和らげ、寝ている間の快適な着用をサポートします。
スムーズな寝返りをサポートする独自設計
着用データを独自に分析して生まれた「BAKUNE Motion Design」を採用。
腕の動きを妨げない脇下の可動域設計や、背中を包み込むデザインが、睡眠中の自然な寝返りをサポートします。
追求された極上の着心地
抗菌防臭機能を搭載し、いつでも清潔に着用可能。さらに、シアバター加工を施すことで肌への摩擦を軽減し、しっとりとした着心地を追求しています。
摩擦が抑えられることで、洗濯時に気になる毛玉ができにくくなっているのも嬉しいポイントです。
まとめ
参考価格：26,840円
現在の価格：24,156円［10%OFF］
質の高い睡眠で、明日への活力をチャージしてくれるTENTIALのリカバリーウェア「BAKUNE」。
この機会にチェックしてみましょう。
※サイズ・カラーごとに価格・割引が異なります。詳細は販売ページをご確認ください。
