Amazonセール情報大紹介！ 第989回
デスク照明は“置かない”時代へ。BenQ「ScreenBar Pro」が10％オフで17,910円
2026年01月05日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonタイムセール】BenQ モニターライト「ScreenBar Pro」登場！
BenQのモニターライト「ScreenBar Pro」が、Amazonタイムセールに登場しました。過去価格19,900円のところ、10%オフの17,910円で販売中です。
モニター上に“掛ける”タイプなので、スタンドライトのように作業スペースを占有しないのがまず快適。さらに自動調光や人感センサーまで備えていて、照明の操作そのものをサボれる（＝ありがたい）一台です。
BenQ モニターライト「ScreenBar Pro」の魅力
① 映り込みを抑えつつ、手元をワイドに照らす非対称光学設計
第3世代ASYM-LIGHT非対称光学技術により、画面への映り込みやまぶしさを軽減しながら、中央照度1000ルクス以上の明るさを確保。85×50cmの広い範囲を均一に照らすため、ワイドモニターやデュアル環境でもデスク全体が見やすくなります。
② 500ルクス維持の自動調光＋人感センサーで操作いらず
周囲の明るさに応じて500ルクスを保つ自動調光に対応。さらに、人の動きを検知して自動点灯・5分で自動消灯する人感センサーを搭載し、照明操作の手間を減らします。
③ 幅広いモニター対応とWebカメラ設置でデスクがすっきり
強化クランプにより、湾曲・ウルトラワイド・厚みのあるモニターにも対応。付属アタッチメントでWebカメラの設置も可能です。操作は本体のタッチバーで直感的に行え、給電はUSB Type-Cまたは同梱アダプターに対応します。
お買い得価格で手に入る！
BenQ「ScreenBar Pro」は、省スペースでデスク全体を見やすく整えたい人向けのモニターライトです。スタンドライトを置かずに作業環境を整えたい人、PC作業中心のデスクをすっきりさせたい人に向いた一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
