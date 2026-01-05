2万円切りで花粉と乾燥にまとめて対応。シャープ「KC-S50W-W」が21％オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonスマイルセール】シャープ 加湿空気清浄機「KC-S50W-W」登場！

シャープ加湿空気清浄機「KC-S50W-W（プラズマクラスター7000）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。過去価格24,980円のところ、21%オフの19,800円で販売中です。

プラズマクラスター適用床面積は～13畳、空気清浄適用床面積は～23畳。最大加湿量500mL/hで、花粉やホコリが気になる季節、乾燥が気になる室内の“空気環境”をまとめて整えたい人に刺さる1台です。

シャープ 加湿空気清浄機「KC-S50W-W」の魅力

① プラズマクラスター7000×静電HEPAで空気を基本から整える

プラズマクラスター7000が静電気を除去し、花粉や微小粒子の付着を抑制。0.3µm粒子を99.97％以上集じんする静電HEPAフィルターとスピード循環気流で、部屋の隅のホコリまで効率よく吸い込みます。

② 最大500mL/h加湿＋電気代約2.6円／日で使い続けやすい

最大500mL／hの加湿能力を備えつつ、加湿「静音」運転時の電気代目安は約2.6円/日。加湿しない時はフィルターを送風乾燥する構造で、清潔さにも配慮されています。

③ 静音性と扱いやすさで、リビングから寝室まで対応

設置しやすいサイズ感で、リビングから寝室まで使いやすい設計。「おやすみモード」では動作音も控えめで、就寝中の使用にも配慮されています。操作もシンプルで、初めて加湿空気清浄機を使う人でも扱いやすい一台です。

お買い得価格で手に入る！

日常使いを前提に、空気環境をしっかり整えたい人にちょうどいい一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。