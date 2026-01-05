Amazonセール情報大紹介！ 第988回
2万円切りで花粉と乾燥にまとめて対応。シャープ「KC-S50W-W」が21％オフ
2026年01月05日 16時00分更新
【Amazonスマイルセール】シャープ 加湿空気清浄機「KC-S50W-W」登場！
シャープ加湿空気清浄機「KC-S50W-W（プラズマクラスター7000）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。過去価格24,980円のところ、21%オフの19,800円で販売中です。
プラズマクラスター適用床面積は～13畳、空気清浄適用床面積は～23畳。最大加湿量500mL/hで、花粉やホコリが気になる季節、乾燥が気になる室内の“空気環境”をまとめて整えたい人に刺さる1台です。
シャープ 加湿空気清浄機「KC-S50W-W」の魅力
① プラズマクラスター7000×静電HEPAで空気を基本から整える
プラズマクラスター7000が静電気を除去し、花粉や微小粒子の付着を抑制。0.3µm粒子を99.97％以上集じんする静電HEPAフィルターとスピード循環気流で、部屋の隅のホコリまで効率よく吸い込みます。
② 最大500mL/h加湿＋電気代約2.6円／日で使い続けやすい
最大500mL／hの加湿能力を備えつつ、加湿「静音」運転時の電気代目安は約2.6円/日。加湿しない時はフィルターを送風乾燥する構造で、清潔さにも配慮されています。
③ 静音性と扱いやすさで、リビングから寝室まで対応
設置しやすいサイズ感で、リビングから寝室まで使いやすい設計。「おやすみモード」では動作音も控えめで、就寝中の使用にも配慮されています。操作もシンプルで、初めて加湿空気清浄機を使う人でも扱いやすい一台です。
お買い得価格で手に入る！
日常使いを前提に、空気環境をしっかり整えたい人にちょうどいい一台です。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
