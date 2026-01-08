約束だけが燃料だ！ スポーツ漫画に見せかけた再起の物語『チハヤリスタート！』全3巻で実質1197円、48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。

今回の推し漫は、既刊全3巻とも48%のポイント還元セール中の『チハヤリスタート！』です。

『チハヤリスタート！』は、世界を包んだ理不尽に心を折られた女の子・桜坂千早が、もう一度“走る理由”を奪い返す女子陸上スポーツ漫画。……ではあるのですが、実際の中身はニートから立ち直る女子を描いた話です。そこそこ重いテーマを扱っている割に、かわいい絵柄と軽いテンポでぐいぐい先を読ませてくれるので、カバーイラストでビビッと来た人、買って後悔ありません。

『チハヤリスタート！』は、世界を包んだ理不尽に心を折られた女子が、“約束”だけを燃料に、もう一度“走る理由”を奪い返す女子陸上スポーツ漫画。



足が速いことだけが誇りだった桜坂千早。中学時代に出会った天才ランナー・小清水澪に心を焼かれ、陸上に人生を賭ける。別々の高校に進みインターハイで戦う約束を交わす二人だが、コロナ禍により約束は消えた。目標も舞台も失い、止まってしまう千早の時間。引きこもりのまま迎えた25歳、親友との再会。澪との“再戦”の気配が、止まっていた心拍を叩き起こす──。



内容的には以前に紹介した『ひゃくえむ。』にイントロこそちょっと似ていますが、結局のところ全然違うお話です。『ひゃくえむ。』が100メートル走という競技に魅入られた男たちを描き、終始、スプリンターは何のために走るのか？がテーマだったのに対して、『チハヤリスタート！』は、タイトルにもある通り、再スタート、立ち直りがテーマ。人生に何度も挫折は訪れ、何を契機にそこから立ち直るのかは人それぞれでしょうが、あの日の約束だけを”燃料”に再起動する千早と、それに釣られて走り出す遅咲きの青春たちの物語。何かに躓いたときに、きっと背中を押してくれる漫画です。