Kindle漫画セール情報「推し漫」 第11回
約束だけが燃料だ！ スポーツ漫画に見せかけた再起の物語『チハヤリスタート！』全3巻で実質1197円、48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
2026年01月08日 17時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。
今回の推し漫は、既刊全3巻とも48%のポイント還元セール中の『チハヤリスタート！』です。
『チハヤリスタート！』は、世界を包んだ理不尽に心を折られた女の子・桜坂千早が、もう一度“走る理由”を奪い返す女子陸上スポーツ漫画。……ではあるのですが、実際の中身はニートから立ち直る女子を描いた話です。そこそこ重いテーマを扱っている割に、かわいい絵柄と軽いテンポでぐいぐい先を読ませてくれるので、カバーイラストでビビッと来た人、買って後悔ありません。
約束だけが”燃料”だ！！
|Image from Amazon.co.jp
|チハヤリスタート！ １巻 (ＦＵＺコミックス)
チハヤリスタート！
たけうちホロウ (著)
全3巻（続巻）
2310円 ＋ポイント還元 1113 pt (48%)
第1巻
770円＋ポイント還元 371 pt (48%)
※価格・還元ポイントは記事掲出のものです。購入時には必ず現在価格と還元ポイントをお確かめください。
足が速いことだけが誇りだった桜坂千早。中学時代に出会った天才ランナー・小清水澪に心を焼かれ、陸上に人生を賭ける。別々の高校に進みインターハイで戦う約束を交わす二人だが、コロナ禍により約束は消えた。目標も舞台も失い、止まってしまう千早の時間。引きこもりのまま迎えた25歳、親友との再会。澪との“再戦”の気配が、止まっていた心拍を叩き起こす──。
内容的には以前に紹介した『ひゃくえむ。』にイントロこそちょっと似ていますが、結局のところ全然違うお話です。『ひゃくえむ。』が100メートル走という競技に魅入られた男たちを描き、終始、スプリンターは何のために走るのか？がテーマだったのに対して、『チハヤリスタート！』は、タイトルにもある通り、再スタート、立ち直りがテーマ。人生に何度も挫折は訪れ、何を契機にそこから立ち直るのかは人それぞれでしょうが、あの日の約束だけを”燃料”に再起動する千早と、それに釣られて走り出す遅咲きの青春たちの物語。何かに躓いたときに、きっと背中を押してくれる漫画です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第10回
エンタメ推し活民には分かり味が深すぎる『推しが武道館いってくれたら死ぬ』第10巻まで1冊29円、全12巻で実質1336円！【Kindle漫画セール情報】
-
第9回
エンタメ人類の問題のほとんどは湯船で解決できる『テルマエ・ロマエル』が全6巻で84円というぶっ壊れ価格でセール中【Kindle漫画セール情報】
-
第8回
エンタメ第20巻”断罪の塔”まで読んだらもう引き返せない 『ベルセルク』第1～20巻まで実質74%オフの1冊あたり238円！【Kindle漫画セール情報】
-
第7回
エンタメどうせアニメ第2期観たら続きが読みたくなるんだから『葬送のフリーレン』 全15巻が48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第6回
エンタメ荒川弘先生の「登場キャラ全員愛してほしい」願望が爆発してる『黄泉のツガイ』 最新第11巻まで全巻48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第5回
エンタメ美少女に頼らない軽音部へバーチャル入部できる 『ふつうの軽音部』全9巻で3662円！ 最新刊は48%ポイント還元で残りは49%オフ【Kindle漫画セール情報】
-
第4回
エンタメNETFLIX配信開始の劇場アニメ原作 新装版『ひゃくえむ。』上下巻で実質1310円の48%ポイント還元！【Kindle漫画セール情報】
-
第3回
エンタメ人が飯を食うことは、それだけでドラマだ『孤独のグルメ』 44%オフ！【Kindle漫画セール情報】
-
第2回
エンタメ墨ベタの血しぶきが絶妙に世界観にマッチする剣戟ノワール『カグラバチ』 1月5日発売の最新第10巻まで全巻48%ポイント還元【Kindle漫画セール情報】
-
第1回
エンタメ市川ってあの頃の俺だなぁって思ったらもう止まらない陰キャの恋愛グラフィティ『僕の心のヤバイやつ』 67%ポイント還元 全12巻で実質1633円【Kindle漫画セール情報】
- この連載の一覧へ