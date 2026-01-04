iPhone 15 Plus 128GB（ブラック）がセール価格に、参考価格から13%引き

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon初売り】iPhone 15 Plus 128GB登場！

AppleのスマートフォンiPhone 15 Plus 128GB ブラックが、Amazon スマイルSALE 初売りに登場中です。

iPhone 15 Plus 128GBのセール価格は、参考価格124,800円のところ、13%引きの108,600円。購入時にはご確認の上、チョイスください！

新年の買い替え需要が高まるこの時期、スマホの「体験」を底上げしたい人に刺さるのが大画面モデル。今回紹介するのは、6.7インチの大きさと扱いやすさのバランスが魅力のiPhone 15 Plusです。セール対象になったタイミングは短いので、価格と在庫、配送予定日は購入前に必ず最新表示を確認してください。

iPhone 15 Plus 128GBの特徴

① Dynamic Islandとタフなデザイン

Dynamic Islandは、画面上部に浮かぶようにアラートやライブアクティビティを表示します。iPhone 15 Plusは、カラーインフューズドガラスとアルミニウムを採用した美しくタフなボディで、防沫・耐水・防塵性能も備えています。

② 48MPメインカメラと2倍望遠

48MPのメインカメラで超高解像度の撮影が可能です。光学2倍望遠を使えば、クローズアップ写真も鮮明に撮影できます。次世代ポートレート機能では、撮影後でもピントを切り替えることができます。

③ A16 Bionicチップと長持ちバッテリー

A16 Bionicチップは、高速でパワフルな処理を実現します。最大26時間のビデオ再生が可能で、USB-CコネクタによりMacやiPadと同じケーブルで充電できます。

お買い得価格で手に入る！

iPhone 15 Plus 128GBを購入できる108,600円は、昨年末のAmazonブラックフライデーセールと同額。この機会にiPhone 15 Plus 128GBを購入して、快適な大画面スマホライフを体験してください！

なお、同じiPhone 15 Plusでも容量やカラー、販売状況によって価格やポイント還元、配送日が変わる場合があります。迷ったら「128GBで足りるか」「大画面が生活導線に合うか（片手操作・バッグのサイズなど）」を基準にすると選びやすいです。気になる人はリンク先で条件を確認して、納得できるタイミングで検討してみてください。

※価格は容量やセール状況によって変動する場合があります。