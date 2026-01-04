Amazonセール情報大紹介！ 第978回
iPhone 15 Plus 128GB（ブラック）がセール価格に、参考価格から13%引き
2026年01月04日 21時15分更新
【Amazon初売り】iPhone 15 Plus 128GB登場！
AppleのスマートフォンiPhone 15 Plus 128GB ブラックが、Amazon スマイルSALE 初売りに登場中です。
iPhone 15 Plus 128GBのセール価格は、参考価格124,800円のところ、13%引きの108,600円。購入時にはご確認の上、チョイスください！
新年の買い替え需要が高まるこの時期、スマホの「体験」を底上げしたい人に刺さるのが大画面モデル。今回紹介するのは、6.7インチの大きさと扱いやすさのバランスが魅力のiPhone 15 Plusです。セール対象になったタイミングは短いので、価格と在庫、配送予定日は購入前に必ず最新表示を確認してください。
iPhone 15 Plus 128GBの特徴
① Dynamic Islandとタフなデザイン
Dynamic Islandは、画面上部に浮かぶようにアラートやライブアクティビティを表示します。iPhone 15 Plusは、カラーインフューズドガラスとアルミニウムを採用した美しくタフなボディで、防沫・耐水・防塵性能も備えています。
② 48MPメインカメラと2倍望遠
48MPのメインカメラで超高解像度の撮影が可能です。光学2倍望遠を使えば、クローズアップ写真も鮮明に撮影できます。次世代ポートレート機能では、撮影後でもピントを切り替えることができます。
③ A16 Bionicチップと長持ちバッテリー
A16 Bionicチップは、高速でパワフルな処理を実現します。最大26時間のビデオ再生が可能で、USB-CコネクタによりMacやiPadと同じケーブルで充電できます。
お買い得価格で手に入る！
iPhone 15 Plus 128GBを購入できる108,600円は、昨年末のAmazonブラックフライデーセールと同額。この機会にiPhone 15 Plus 128GBを購入して、快適な大画面スマホライフを体験してください！
なお、同じiPhone 15 Plusでも容量やカラー、販売状況によって価格やポイント還元、配送日が変わる場合があります。迷ったら「128GBで足りるか」「大画面が生活導線に合うか（片手操作・バッグのサイズなど）」を基準にすると選びやすいです。気になる人はリンク先で条件を確認して、納得できるタイミングで検討してみてください。
※価格は容量やセール状況によって変動する場合があります。
