ノートPC充電もOKなUGREEN 100W USB-Cケーブル、過去価格比で38%オフ

【Amazon初売り】UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W登場！

スマホアクセサリーブランド「‎UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」が、Amazonのスマイル Sale 初売りの対象に。過去価格1,199円のところ、38%引きの743円で購入可能です。

新年のデバイス環境を整える時期、充電まわりの“小さな不便”が意外と積み重なります。手持ちのケーブルがへたっていたり、出先用の予備がなかったりすると、いざという時に困りがち。そこで今回は、スマホからノートPCまで幅広く使えるUSB-Cケーブルのセール情報をピックアップしました。

UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wの特徴

① 最大100Wの超高速充電

USB PD技術に対応し、最大100W（20V×5A）まで安全かつ安定して出力できます。PD充電を実現するために、デバイスとアダプタはPD機能をサポートする必要があります。100W、87W、61W、45W、30W、18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。

※ビデオ出力をサポートしていません。

② 幅広い互換性

iPhone 17/16/15シリーズ、MacBook Pro、Macbook Air、iMac、ChromeBook Pixelなど、さまざまなUSB Type-Cデバイスに対応できます。スマホだけでなく、充電時間を短縮したい各種のタブレット、ノートPCなどの充電時間を大幅に減らせます。

まとめ：Amazonのスマイル Sale 初売りでお得な価格に

Amazonのスマイル Sale 初売りなら、「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」が743円で購入可能。

充電器を買い替えなくても、ケーブルを見直すだけで使い勝手が改善するケースは多めです。自宅・職場・持ち運び用で“定位置”を作っておくと、探す手間も減って地味に効きます。セール期間中は価格が動くこともあるので、購入時は表示価格と配送予定日の確認もお忘れなく。