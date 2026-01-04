Amazonセール情報大紹介！ 第972回
ノートPC充電もOKなUGREEN 100W USB-Cケーブル、過去価格比で38%オフ
2026年01月04日 21時00分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
【Amazon初売り】UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W登場！
スマホアクセサリーブランド「UGREEN（ユーグリーン）」の「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」が、Amazonのスマイル Sale 初売りの対象に。過去価格1,199円のところ、38%引きの743円で購入可能です。
新年のデバイス環境を整える時期、充電まわりの“小さな不便”が意外と積み重なります。手持ちのケーブルがへたっていたり、出先用の予備がなかったりすると、いざという時に困りがち。そこで今回は、スマホからノートPCまで幅広く使えるUSB-Cケーブルのセール情報をピックアップしました。
UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100Wの特徴
① 最大100Wの超高速充電
USB PD技術に対応し、最大100W（20V×5A）まで安全かつ安定して出力できます。PD充電を実現するために、デバイスとアダプタはPD機能をサポートする必要があります。100W、87W、61W、45W、30W、18Wの電力供給PD急速充電をサポートします。
※ビデオ出力をサポートしていません。
② 幅広い互換性
iPhone 17/16/15シリーズ、MacBook Pro、Macbook Air、iMac、ChromeBook Pixelなど、さまざまなUSB Type-Cデバイスに対応できます。スマホだけでなく、充電時間を短縮したい各種のタブレット、ノートPCなどの充電時間を大幅に減らせます。
まとめ：Amazonのスマイル Sale 初売りでお得な価格に
Amazonのスマイル Sale 初売りなら、「UGREEN USB Type Cケーブル PD対応 100W」が743円で購入可能。
充電器を買い替えなくても、ケーブルを見直すだけで使い勝手が改善するケースは多めです。自宅・職場・持ち運び用で“定位置”を作っておくと、探す手間も減って地味に効きます。セール期間中は価格が動くこともあるので、購入時は表示価格と配送予定日の確認もお忘れなく。
