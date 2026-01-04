Amazonセール情報大紹介！ 第978回
Core i7-13620H＋16GB＋SSD 512GB！Office付きIdeaPad Slim 3が初売りセール対象に
2026年01月04日 20時00分更新
【Amazon初売り】Lenovo IdeaPad Slim 3（Core i7／Office 2024搭載モデル）83K000C2JP 登場！
Lenovo（レノボ）の14インチノートPC「IdeaPad Slim 3」が、最新の第13世代 Intel Core i7-13620H、16GBメモリ、512GB SSD、Windows 11 Homeの構成で、Amazon スマイルSale 初売りに登場しました。参考価格145,200円のところ、22%オフの112,800円です。
ビジネス、学習、日常使いに最適で、性能と価格のバランスが取れた一台です。
新生活や年度切り替えに向けて「持ち運べて、作業も妥協しないノートPC」を探している人は多いはず。今回紹介するのは、14型サイズにCore i7と16GBメモリ、SSD 512GB、さらにOffice系ソフトまで揃った構成の1台。価格が動きやすいタイミングなので、購入前に“いまの条件”を整理しておきます。
Lenovo IdeaPad Slim 3（Core i7／Office 2024搭載モデル）83K000C2JP の魅力
① 高性能CPUで快適な作業
第13世代インテル Core i7-13620Hプロセッサーを搭載。複数のタスクや重い作業もスムーズにこなせる高性能CPUで、コストパフォーマンスも魅力です。
② 携帯性と使いやすさを両立
14.0型ディスプレイながら、約1.39kgという軽量な本体重量を実現。バッテリー駆動時間も約14.1時間（アイドル時）と長く、家の中だけでなく、外出時にも気軽に持ち運べる携帯性が魅力です。
③ Office搭載＆充実のインターフェース
Microsoft Office 2024が付属し、購入後すぐに文書作成や表計算が可能。Type-C（Power delivery/DisplayPort対応）やHDMIなど豊富な端子も備え、周辺機器の接続にも心強い設計です。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home 64bit（日本語版）
【CPU】インテル Core i7-13620Hプロセッサー
【メモリ】16GB
【SSD】512GB（PCIe NVMe／M.2）
【ディスプレイ】LEDバックライト付 14.0型 WUXGA IPS液晶（1920x1200ドット、約1,677万色、16:10）、光沢なし
【インターフェース】Type-C USB3.2 Gen1:1（Power delivery対応、DisplayPort出力機能付き）、Type-A USB3.2 Gen1:2、HDMI:1、マイクロホン／ヘッドホン・コンボ・ジャック:1
【WiFi・Bluetooth】Wi-Fi 7対応（IEEE802.11be/ax/ac/a/b/g/n) 、Bluetooth v5.4
お買い得価格で手に入る！
価格・性能・携帯性のバランスが取れた使いやすいノートPCです。14インチ、軽量ボディ、Office付きという点から、「これ1台で何でもこなしたい人」におすすめです。
なお、セール価格やポイント還元、在庫状況はタイミングで変わります。購入する場合は、カート投入前に「参考価格／割引率」「Officeの構成（Office Home & Business 2024＋Microsoft 365 Basic 1年無料）」「配送予定日」を最終確認しておくと安心です。用途が明確なら、周辺アクセサリー（マウスやスリーブ）も一緒に揃えると届いた日から使い始められます。
※価格はスタイルや在庫状況などによって異なる場合があります。
