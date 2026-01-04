Amazonセール情報大紹介！ 第934回
年始の狙い目！国内生産「LAVIE N15」がセールに登場、Ryzen 7＋16GB＋SSD 512GB構成
2026年01月04日 18時00分更新
【Amazon初売り】NEC 国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」登場！
NECの国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」が、Amazonの今年初のタイムセール「スマイルSale 初売り」に登場しました。過去価格150,543円のところ、14%オフの129,800円となっています。
高性能Ryzen 7プロセッサーと16GB DDR5メモリを搭載し、Microsoft Office Home & Business 2024も付属。購入後すぐにWordやExcel、PowerPointなどの作業を始められるため、ビジネスから学習、趣味の制作まで幅広く活用可能です。
年始はPCの買い替え需要が一気に動くタイミング。普段は価格が落ちにくい国内メーカーの“Office付き”ノートも、セールに出ると体感のお得度が跳ね上がります。今回ピックアップするのは、NECの国内生産ノート「LAVIE N15（2025年夏モデル）」。在宅ワークや学習用途で「届いたその日から使える」構成を探している人に刺さる1台です。
NEC 国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」の魅力
① 高速性能で快適作業
AMD Ryzen 7 7735Uと16GB DDR5メモリの組み合わせで、動画編集や写真加工、複数のアプリケーションを同時に立ち上げても快適に操作可能。書類作成からクリエイティブ作業まで、幅広い用途に対応します。
② 長時間バッテリー＆広視野角IPS液晶
約13.4時間駆動の大容量バッテリーを搭載。15.6型ワイドスーパーシャインビューLED IPS液晶（Full HD）は広視野角で、角度を変えても映像が見やすく、動画視聴や資料作成にも最適です。
③ すぐ使えるOfficeと充実の接続性
Microsoft Office Home & Business 2024が付属しており、購入後すぐにビジネスや学習に活用可能。USB Type-C、USB Type-A、HDMI、LANなど多彩な外部インターフェイスを搭載。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home
【バッテリー駆動時間】約13.4時間
【CPU】AMD Ryzen 7 7735U
【ディスプレイ】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（Full HD）
【メモリ】16GB（16GB×1、最大32GB）
【ストレージ】SSD 512GB
【外部インターフェイス】USB Type-C（USB3.2 Gen 2）×1、USB Type-A（USB3.2 Gen 1）×2（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、HDMI×1、LAN(RJ45)×1、ヘッドフォンマイクジャック×1
【通信】Wi-Fi 6E（2.4Gbps対応）、Bluetooth 5.3
【Officeソフト】Microsoft Office Home & Business 2024
お買い得価格で手に入る！
高性能Ryzen 7、DDR5メモリ、長時間駆動、最新Officeを備えた国内生産ノートPCです。信頼性の高いハイスペックPCを求める方におすすめ。セール価格で手に入るこの機会をぜひ活用してください。
なお、セール価格やポイント還元、配送予定日は日々変動します。とくにOffice搭載モデルは在庫や構成違い（メモリ／SSD違い）で価格差が出やすいので、購入前に販売ページで「モデル名・型番・付属Officeの有無」を再確認しておくと安心です。条件が合えば、年始のタイミングで“必要十分以上”のPCをお得に確保できます。
※価格は在庫状況によって異なる場合があります。
