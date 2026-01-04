年始の狙い目！国内生産「LAVIE N15」がセールに登場、Ryzen 7＋16GB＋SSD 512GB構成

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください

【Amazon初売り】NEC 国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」登場！

NECの国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」が、Amazonの今年初のタイムセール「スマイルSale 初売り」に登場しました。過去価格150,543円のところ、14%オフの129,800円となっています。

高性能Ryzen 7プロセッサーと16GB DDR5メモリを搭載し、Microsoft Office Home & Business 2024も付属。購入後すぐにWordやExcel、PowerPointなどの作業を始められるため、ビジネスから学習、趣味の制作まで幅広く活用可能です。

年始はPCの買い替え需要が一気に動くタイミング。普段は価格が落ちにくい国内メーカーの“Office付き”ノートも、セールに出ると体感のお得度が跳ね上がります。今回ピックアップするのは、NECの国内生産ノート「LAVIE N15（2025年夏モデル）」。在宅ワークや学習用途で「届いたその日から使える」構成を探している人に刺さる1台です。

NEC 国内生産ノートPC「LAVIE N15（25夏モデル）」の魅力

① 高速性能で快適作業

AMD Ryzen 7 7735Uと16GB DDR5メモリの組み合わせで、動画編集や写真加工、複数のアプリケーションを同時に立ち上げても快適に操作可能。書類作成からクリエイティブ作業まで、幅広い用途に対応します。

② 長時間バッテリー＆広視野角IPS液晶

約13.4時間駆動の大容量バッテリーを搭載。15.6型ワイドスーパーシャインビューLED IPS液晶（Full HD）は広視野角で、角度を変えても映像が見やすく、動画視聴や資料作成にも最適です。

③ すぐ使えるOfficeと充実の接続性

Microsoft Office Home & Business 2024が付属しており、購入後すぐにビジネスや学習に活用可能。USB Type-C、USB Type-A、HDMI、LANなど多彩な外部インターフェイスを搭載。

製品スペック

【OS】Windows 11 Home

【バッテリー駆動時間】約13.4時間

【CPU】AMD Ryzen 7 7735U

【ディスプレイ】15.6型ワイド スーパーシャインビューLED IPS液晶（Full HD）

【メモリ】16GB（16GB×1、最大32GB）

【ストレージ】SSD 512GB

【外部インターフェイス】USB Type-C（USB3.2 Gen 2）×1、USB Type-A（USB3.2 Gen 1）×2（内1ポートはパワーオフUSB充電機能付き）、HDMI×1、LAN(RJ45)×1、ヘッドフォンマイクジャック×1

【通信】Wi-Fi 6E（2.4Gbps対応）、Bluetooth 5.3

【Officeソフト】Microsoft Office Home & Business 2024

お買い得価格で手に入る！

高性能Ryzen 7、DDR5メモリ、長時間駆動、最新Officeを備えた国内生産ノートPCです。信頼性の高いハイスペックPCを求める方におすすめ。セール価格で手に入るこの機会をぜひ活用してください。

なお、セール価格やポイント還元、配送予定日は日々変動します。とくにOffice搭載モデルは在庫や構成違い（メモリ／SSD違い）で価格差が出やすいので、購入前に販売ページで「モデル名・型番・付属Officeの有無」を再確認しておくと安心です。条件が合えば、年始のタイミングで“必要十分以上”のPCをお得に確保できます。

※価格は在庫状況によって異なる場合があります。