【Amazon初売り】“コンセント不足”に効く！Anker 6台同時充電ステーションがセール価格に

Amazon初売りにAnker充電ステーション登場！

充電機器で圧倒的な人気を誇るAnkerの製品「Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」が、Amazonの今年初のタイムセール「スマイルSale 初売り」にて参考価格6,990円から21％オフの5,490円で販売されています。

新年のガジェット整理、意外と困るのが“充電待ち”と“コンセント不足”。スマホ、タブレット、ノートPCに加えて、イヤホンやモバイルバッテリーまで増えると、机の上が配線だらけになりがちです。そこで今回は、AC×2＋USB×4で最大6台をまとめて充電できるAnkerの薄型充電ステーションがセール対象になっていたので、ポイントだけ手短に紹介します。

6台同時充電が可能な高性能ステーション

USB-C・USB-A・AC差込口を各2ポートずつ搭載し、最大6台のデバイスを同時に充電可能。スマホ、タブレット、ノートPCなど複数機器を一度にまとめて充電できるため、コンセント周りがすっきり片付きます。

最大67Wの急速充電でMacBook Proも短時間充電

この充電ステーションは最大67Wの急速充電に対応。MacBook Proのような高出力デバイスでもスピーディーに充電でき、仕事や学習、出張中でも効率的に利用可能です。

コンパクト設計と便利な延長コード

本体サイズは10cm×9.3cmとコンパクトで軽量。さらに1.5mの延長コード付きで、寝室やデスク周りなど場所を選ばず設置可能。カラーはグレイッシュブルー、ホワイト、ブラックから選べます。

安全性と安心の長期保証

Ankerは安全性にも徹底的に配慮し、PSE技術基準適合を実現。さらに最大30ヵ月の保証付きなので、購入後も安心して長期間使用できます。

今こそお得に快適な充電環境を手に入れるチャンス

毎日の充電環境を効率的かつ快適にしたい人にとって、Anker Nano Charging Stationはまさに最適な選択肢です。

充電環境は一度整えると、毎日のストレスが目に見えて減ります。外出や出張の準備でも「これ一つ持てばOK」となりやすいので、デスク用・旅行用のどちらにも向くタイプ。価格や在庫、ポイント還元はタイミングで変わるため、購入前に商品ページで最新表示を確認しておくと安心です。