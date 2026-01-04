Amazonセール情報大紹介！ 第957回
【Amazon初売り】“コンセント不足”に効く！Anker 6台同時充電ステーションがセール価格に
2026年01月04日 13時10分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります。価格・割引率等は記事執筆時点の情報です。最新の情報は販売ページをご確認ください
Amazon初売りにAnker充電ステーション登場！
充電機器で圧倒的な人気を誇るAnkerの製品「Anker Nano Charging Station (6-in-1, 67W)」が、Amazonの今年初のタイムセール「スマイルSale 初売り」にて参考価格6,990円から21％オフの5,490円で販売されています。
新年のガジェット整理、意外と困るのが“充電待ち”と“コンセント不足”。スマホ、タブレット、ノートPCに加えて、イヤホンやモバイルバッテリーまで増えると、机の上が配線だらけになりがちです。そこで今回は、AC×2＋USB×4で最大6台をまとめて充電できるAnkerの薄型充電ステーションがセール対象になっていたので、ポイントだけ手短に紹介します。
6台同時充電が可能な高性能ステーション
USB-C・USB-A・AC差込口を各2ポートずつ搭載し、最大6台のデバイスを同時に充電可能。スマホ、タブレット、ノートPCなど複数機器を一度にまとめて充電できるため、コンセント周りがすっきり片付きます。
最大67Wの急速充電でMacBook Proも短時間充電
この充電ステーションは最大67Wの急速充電に対応。MacBook Proのような高出力デバイスでもスピーディーに充電でき、仕事や学習、出張中でも効率的に利用可能です。
コンパクト設計と便利な延長コード
本体サイズは10cm×9.3cmとコンパクトで軽量。さらに1.5mの延長コード付きで、寝室やデスク周りなど場所を選ばず設置可能。カラーはグレイッシュブルー、ホワイト、ブラックから選べます。
安全性と安心の長期保証
Ankerは安全性にも徹底的に配慮し、PSE技術基準適合を実現。さらに最大30ヵ月の保証付きなので、購入後も安心して長期間使用できます。
今こそお得に快適な充電環境を手に入れるチャンス
毎日の充電環境を効率的かつ快適にしたい人にとって、Anker Nano Charging Stationはまさに最適な選択肢です。
充電環境は一度整えると、毎日のストレスが目に見えて減ります。外出や出張の準備でも「これ一つ持てばOK」となりやすいので、デスク用・旅行用のどちらにも向くタイプ。価格や在庫、ポイント還元はタイミングで変わるため、購入前に商品ページで最新表示を確認しておくと安心です。
本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
この連載の記事
-
第979回
トピックスRyzen 7・16GB・1TBにOffice 2024付き。ASUS Vivobook 14（Amazon限定）が19%オフ
-
第978回
トピックス【6.5万円】新品じゃなくて正解かも。X1 Carbon整備済みが“ちょうどいい”
-
第978回
トピックス【6万円で買える！】X1 Carbon Gen9整備済み、これで十分説。軽量モバイルを賢く更新
-
第975回
トピックス11インチ大画面タブが1万円台後半、Xiaomi「Redmi Pad 2」がお買い得
-
第963回
トピックス11インチGalaxy Tab A9+が28,364円、参考価格比で約7,400円引き
-
第953回
トピックス旅行・通勤の相棒に：GORE-TEX採用「MW880G」が30%OFFで今が買い時
-
第953回
トピックスCore 5+RTX 5050の16型ゲーミングノートが1割引き／ASUS Gaming V16のAmazon.co.jp限定モデル
-
第952回
トピックス年末の整理整頓がはかどる！家庭用テプラ「SR45」が今お買い得
-
第950回
トピックスデスク下の冷えに“ちょい暖”！デロンギ「カプスーラデスク」がセールで4,980円
-
第947回
トピックス【3,190円】急速充電を1台に集約：Anker Nano II 65Wが29%オフで買い時
- この連載の一覧へ