Amazonセール情報大紹介！ 第980回
売れてるのには理由がある。巻取りUSB-C内蔵Anker 25,000mAhが30%オフ
2026年01月04日 17時00分更新
【Amazonスマイルセール】Anker Power Bank（25,000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）登場！
Ankerの超大容量バッテリー「Anker Power Bank（25,000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格14,990円のところ、30%オフの10,490円で販売中です。
巻取り式USB-Cケーブルと一体型USB-Cケーブルを内蔵し、最大4台同時充電に対応。さらにUSB-Cは各ポート最大100W出力、合計最大165W出力で、スマホからノートPCまで幅広く使えるのが特徴です。
Anker Power Bank（25,000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）の魅力
① ケーブル内蔵で、持ち物と手間を一気に削減
巻取り式USB-Cケーブルと一体型USB-Cケーブルを本体に搭載。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、カバンの中がスッキリします。どちらも20,000回以上の巻取り・折り曲げに耐える高耐久設計で、外出先でも迷わずすぐ充電できるのが大きな魅力です。
② 25,000mAh＋最大165Wで、スマホもPCもこれ1台
25,000mAhの大容量に加え、合計最大165W出力に対応。USB-Cは各ポート最大100W出力が可能で、MacBookなどのノートPCからスマートフォンまで幅広い機器を急速充電できます。最大4台同時充電にも対応し、複数デバイス持ちでも安心です。
③ ディスプレイ搭載で、充電状況がひと目で分かる
ディスプレイにより、バッテリー残量や入出力のワット数、充電にかかる時間をリアルタイムで確認可能。充電状況が可視化されることで、外出先でも使いどころを判断しやすく、安心して使えます。
お買い得価格で手に入る！
ケーブル内蔵による携帯性と25,000mAhの大容量、最大165W出力を両立した高機能モバイルバッテリーです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
