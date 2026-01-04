売れてるのには理由がある。巻取りUSB-C内蔵Anker 25,000mAhが30%オフ

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【Amazonスマイルセール】Anker Power Bank（25,000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）登場！

Ankerの超大容量バッテリー「Anker Power Bank（25,000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格14,990円のところ、30%オフの10,490円で販売中です。

巻取り式USB-Cケーブルと一体型USB-Cケーブルを内蔵し、最大4台同時充電に対応。さらにUSB-Cは各ポート最大100W出力、合計最大165W出力で、スマホからノートPCまで幅広く使えるのが特徴です。

Anker Power Bank（25,000mAh、Built-In＆巻取り式USB-Cケーブル）の魅力

① ケーブル内蔵で、持ち物と手間を一気に削減

巻取り式USB-Cケーブルと一体型USB-Cケーブルを本体に搭載。ケーブルを別で持ち歩く必要がなく、カバンの中がスッキリします。どちらも20,000回以上の巻取り・折り曲げに耐える高耐久設計で、外出先でも迷わずすぐ充電できるのが大きな魅力です。

② 25,000mAh＋最大165Wで、スマホもPCもこれ1台

25,000mAhの大容量に加え、合計最大165W出力に対応。USB-Cは各ポート最大100W出力が可能で、MacBookなどのノートPCからスマートフォンまで幅広い機器を急速充電できます。最大4台同時充電にも対応し、複数デバイス持ちでも安心です。

③ ディスプレイ搭載で、充電状況がひと目で分かる

ディスプレイにより、バッテリー残量や入出力のワット数、充電にかかる時間をリアルタイムで確認可能。充電状況が可視化されることで、外出先でも使いどころを判断しやすく、安心して使えます。

お買い得価格で手に入る！

ケーブル内蔵による携帯性と25,000mAhの大容量、最大165W出力を両立した高機能モバイルバッテリーです。ぜひこの機会にチェックしてみてください。

※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。