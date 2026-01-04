Amazonセール情報大紹介！ 第979回
Ryzen 7・16GB・1TBにOffice 2024付き。ASUS Vivobook 14（Amazon限定）が19%オフ
2026年01月04日 13時30分更新
※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります
【Amazonスマイルセール】ASUS ノートPC「Vivobook 14 M1405YA」登場！
ASUSのノートPC「Vivobook 14 M1405YA」が、Amazonスマイルセールに登場しました。参考価格134,800円のところ、19%オフの109,800円で販売中です。
AMD Ryzen 7 7730U／メモリ16GB／SSD 1TBの実用的な高性能に、Microsoft Office Home & Business 2024（デジタルアタッチ版）までセット。14インチの扱いやすいサイズに、日常から作業用途まで頼れる要素を詰め込んだ、Amazon限定の特別仕様モデルです。
ASUS ノートPC「Vivobook 14 M1405YA」の魅力
① Ryzen 7＋16GBメモリで、普段使いが軽快
8コア16スレッドのRyzen 7 7730Uと16GBメモリの組み合わせで、複数アプリを同時に使っても動作が重くなりにくい構成。起動やアプリ切り替えもスムーズで、日常作業のストレスを減らしてくれます。
② 1TB SSD×縦に広い1920×1200ディスプレイ
1TB SSDは写真・動画・仕事データをまとめて保存できる余裕の容量。画面は14インチ・1,920×1,200（16:10アスペクト比）の縦に広い表示で、文書作成やWeb閲覧が快適です。
③ Office 2024標準搭載＋安心の堅牢設計
Microsoft Office Home & Business 2024が最初から付属し、購入後すぐに実務に使えるのが大きな魅力。さらにMIL-STD-810H準拠テストをクリアした堅牢性と、抗菌処理により、毎日安心して使えます。
製品スペック
【OS】Windows 11 Home（64ビット）
【ディスプレイ】14.0型 ワイドTFTカラー液晶、ノングレア、1,920×1,200ドット（60Hz）
【バッテリー駆動】約5.1時間（動画再生時）、約13.5時間（アイドル時）
【CPU】AMD Ryzen 7 7730U、8コア／16スレッド
【メモリ】16GB DDR4-3200（SODIMM×1［空きなし］＋オンボード8GB）
【ストレージ】1TB SSD、PCI Express 3.0 x2 接続 NVMe／M.2
【グラフィックス】AMD Radeon グラフィックス（CPU内蔵）
【USBポート】USB3.2（Type-C／Gen1／Power Delivery対応）×1 ※データ転送と本機への給電をサポート、USB3.2（Type-A／Gen1）×2、USB2.0×1
【通信機能】無線LAN：IEEE 802.11 a／b／g／n／ac／ax（Wi-Fi 6E）、Bluetooth：5.3
お買い得価格で手に入る！
ASUS Vivobook 14 M1405YAは、Ryzen 7・16GBメモリ・1TB SSD・Office 2024という、妥協しにくい要素を一通りそろえたAmazon限定モデルです。持ち運びやすいサイズ感、実用性重視の構成がバランス良くまとまっています。ぜひこの機会にチェックしてみてください。
※価格は在庫状況などにより変動する場合があります。
