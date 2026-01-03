【3,190円】急速充電を1台に集約：Anker Nano II 65Wが29%オフで買い時

※本記事はアフィリエイトプログラムによる収益を得ている場合があります

【AmazonスマイルSALE 初売り】Anker Nano II 65Wが29%オフ！ 最新iPhone 17にも対応する急速充電器

人気のアクセサリーブランドAnker（アンカー）から、話題の急速充電器「Anker Nano II 65W」がAmazonスマイルSALE 初売りに登場。

参考価格4,490円が、AmazonスマイルSALE 初売りの今なら29%オフの3,190円で購入できます。お得に買えるのは期間限定。このチャンスを逃さないようにしましょう！

外出先でスマホもノートPCも充電したいのに、充電器を機器ごとに持ち歩くと荷物が増えがちです。そこで、USB-C PDで最大65W出力に対応し、折りたたみプラグで携帯しやすい「Anker Nano II 65W」をチェック。AmazonスマイルSALE 初売りのタイミングで、参考価格から値下げされているので、買い替えや持ち出し用の1台に向くか確認してみました。

AmazonスマイルSALE 初売り対象商品情報

商品名：Anker Nano II 65W

セール価格：3,190円（税込）

参考価格：4,490円（税込）

割引率：29%オフ

対応機種：MacBook、Windows PC、iPad、iPhone（最新のiPhone 17 / iPhone Air含む）、Galaxy、Androidスマホなど

特徴とメリット

① 最新iPhone 17 / iPhone Airも急速充電に対応

Anker独自の「GaN IIテクノロジー」を採用し、最大65Wの高出力を実現。

MacBookやノートPCはもちろん、最新のiPhone 17やiPhone Airにも対応しています。iPhoneの買い替えを検討している方にとって、今後も長く安心して使える充電器です。

② 小型で持ち運びに便利

一般的な同クラス充電器と比べて約60%小型化。さらに折りたたみ式プラグを搭載しているため、カバンの中でもかさばらず、外出やリモートワークにも最適です。

③ 安心の安全設計

国際安全規格「IEC 62368-1」に準拠し、日本の電気用品安全法にも適合。パワフルでありながら高い安全性を備えているため、長時間の使用でも安心して使えます。

まとめ：今が買い時！

29%オフで3,190円（税込）

最新iPhone 17 / iPhone Air対応

小型＆パワフル＆安全

高性能・コンパクト・安全性を兼ね備えた「Anker Nano II 65W」は、AmazonスマイルSALE 初売りでお得に入手！

充電器は毎日使う道具だからこそ、サイズ感と出力のバランスが大事。Nano II 65Wは“スマホ用”と“PC用”を分けずに運用しやすい一方、ポートは1つなので同時充電したい人は多ポートモデルも検討すると安心です。セール価格は変動するため、購入前にカート付近の表示（価格・割引率・配送予定日）を最終チェックしておくのがおすすめです。