【3,190円】急速充電を1台に集約：Anker Nano II 65Wが29%オフで買い時
2026年01月03日 19時30分更新
【AmazonスマイルSALE 初売り】Anker Nano II 65Wが29%オフ！ 最新iPhone 17にも対応する急速充電器
人気のアクセサリーブランドAnker（アンカー）から、話題の急速充電器「Anker Nano II 65W」がAmazonスマイルSALE 初売りに登場。
参考価格4,490円が、AmazonスマイルSALE 初売りの今なら29%オフの3,190円で購入できます。お得に買えるのは期間限定。このチャンスを逃さないようにしましょう！
外出先でスマホもノートPCも充電したいのに、充電器を機器ごとに持ち歩くと荷物が増えがちです。そこで、USB-C PDで最大65W出力に対応し、折りたたみプラグで携帯しやすい「Anker Nano II 65W」をチェック。AmazonスマイルSALE 初売りのタイミングで、参考価格から値下げされているので、買い替えや持ち出し用の1台に向くか確認してみました。
AmazonスマイルSALE 初売り対象商品情報
セール価格：3,190円（税込）
参考価格：4,490円（税込）
割引率：29%オフ
対応機種：MacBook、Windows PC、iPad、iPhone（最新のiPhone 17 / iPhone Air含む）、Galaxy、Androidスマホなど
特徴とメリット
① 最新iPhone 17 / iPhone Airも急速充電に対応
Anker独自の「GaN IIテクノロジー」を採用し、最大65Wの高出力を実現。
MacBookやノートPCはもちろん、最新のiPhone 17やiPhone Airにも対応しています。iPhoneの買い替えを検討している方にとって、今後も長く安心して使える充電器です。
② 小型で持ち運びに便利
一般的な同クラス充電器と比べて約60%小型化。さらに折りたたみ式プラグを搭載しているため、カバンの中でもかさばらず、外出やリモートワークにも最適です。
③ 安心の安全設計
国際安全規格「IEC 62368-1」に準拠し、日本の電気用品安全法にも適合。パワフルでありながら高い安全性を備えているため、長時間の使用でも安心して使えます。
まとめ：今が買い時！
29%オフで3,190円（税込）
最新iPhone 17 / iPhone Air対応
小型＆パワフル＆安全
高性能・コンパクト・安全性を兼ね備えた「Anker Nano II 65W」は、AmazonスマイルSALE 初売りでお得に入手！
充電器は毎日使う道具だからこそ、サイズ感と出力のバランスが大事。Nano II 65Wは“スマホ用”と“PC用”を分けずに運用しやすい一方、ポートは1つなので同時充電したい人は多ポートモデルも検討すると安心です。セール価格は変動するため、購入前にカート付近の表示（価格・割引率・配送予定日）を最終チェックしておくのがおすすめです。
