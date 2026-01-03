11インチ大画面タブが1万円台後半、Xiaomi「Redmi Pad 2」がお買い得

Amazonセール情報大紹介！ 第975回
【AmazonスマイルSALE 初売り】Xiaomi「Redmi Pad 2（WiFiモデル／4GB＋128GB）」登場！
Xiaomi（シャオミ）の11型タブレット「Redmi Pad 2（WiFiモデル／4GB＋128GB）」が、AmazonスマイルSALE 初売りに登場しました。参考価格21,980円のところ、10%オフの19,780円で販売されています。
11インチの2.5K解像度ディスプレイを搭載し、動画視聴やウェブ閲覧など日常的な利用を想定した構成が特徴です。Dolby Atmos対応のクアッドスピーカーや9,000mAhの大容量バッテリーを備え、エンターテインメント用途を重視したモデルとなっています。
Xiaomi 11型タブレット「Redmi Pad 2（WiFiモデル／4GB＋128GB）」の魅力
① 11インチ2.5KディスプレイとDolby Atmos対応スピーカー
11インチの2.5K高解像度ディスプレイを採用し、映像コンテンツを大画面で表示できます。Dolby Atmosに対応したクアッドスピーカーを搭載しており、動画や音楽再生時に立体感のあるサウンドを楽しめる構成です。
② 9,000mAhの大容量バッテリーを搭載
9,000mAhのバッテリーを内蔵しており、動画視聴やブラウジングなどの用途に対応します。室内利用や据え置きでの使用を想定したタブレットとして、バッテリー容量を重視する方にも向いています。
③ 128GBストレージと最大2TBまでの拡張対応
本体ストレージは128GBを搭載し、さらにmicroSDカードにより最大2TBまで拡張可能です。動画や電子書籍、アプリデータをまとめて保存したい場合にも対応できます。
お買い得価格で手に入る！
Redmi Pad 2は、11インチ2.5Kディスプレイ、Dolby Atmos対応スピーカー、9000mAhバッテリーと、エンターテインメント用途に必要な要素を備えた11型ブレットです。
AmazonスマイルSALE 初売り価格19,780円で購入でき、画面サイズや音質、バッテリー容量を重視する方にとって検討しやすいモデルといえます。
なお、セール価格やポイント還元、配送予定日は在庫やタイミングで変動します。購入前に「参考価格（または過去価格）と現在価格」「カラー/容量の選択肢」「ポイントアップ条件（エントリー有無）」の3点を確認しておくと、同じ買い物でも実質負担が変わりやすいです。用途が動画中心なら“画面と音”の満足度が上がりやすいので、視聴距離や置き方（スタンド・ケース）も合わせて検討すると失敗しにくいでしょう。
※価格はモデルや在庫状況によって異なる場合があります。
